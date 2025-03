NVIDIA GeForce RTX 5090 i RTX 5080 - producent finalizuje prace nad układami. Powstają również warianty kart na rynek chiński

Niedawno pojawiły się informacje potwierdzające, że najwydajniejsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50 wcale nie będą zbyt energooszczędne. Możliwe jednak, że ostatecznie nie będzie tak źle, jak niektórzy przewidują. Napływają do nas kolejne wieści w tej sprawie. Serwis Benchlife ujawnił właśnie, że topowe modele Blackwell nie muszą być aż tak prądożerne, ale czy to oznacza, że wielu graczy ominie zakup nowego zasilacza?

Według najnowszych doniesień NVIDIA jeszcze w tym miesiącu ukończy prace nad kartami graficznymi Blackwell. Jest jeszcze nadzieja, że nowe układy GeForce RTX 50 wcale nie będą wymagały nowatorskich systemów chłodzenia, choć i tak trzeba będzie pogodzić się wysokim poborem mocy.

Wygląda na to, że NVIDIA aktualnie finalizuje architekturę Blackwell dla kart graficznych, a także sam design nowych GeForce'ów. Według Benchlife Zieloni mają obecnie pięć różnych projektów w fazie rozwoju, natomiast cały proces projektowania nadchodzących RTX-ów powinien zostać zakończony jeszcze w tym miesiącu. Co jednak najważniejsze, źródło twierdzi, że współczynnik TGP modelu RTX 5090 to "tylko" 550 W, a układu RTX 5080 - 350 W. To oczywiście nadal ogromne wartości, które zwiastują niezwykle wysoki pobór mocy, jednak jeszcze przed chwilą uważano, że TDP tych jednostek to kolejno 600 W i 400 W. To z kolei oznacza, że konstrukcja chłodzenia dla tych kart graficznych wcale nie musi być przesadnie nowatorska. W końcu GeForce RTX 4090 ma układ chłodzenia przystosowany nawet dla TGP równego 600 W.

Wygląda na to, że w pierwszej kolejności na rynek trafią karty graficzne RTX 5090 i RTX 5080, ale nie tylko - planowane są także nieco słabsze warianty tych układów, które przeznaczone będą na rynek chiński. Będą wyróżniać się dodatkową literką "D" w oznaczeniu i powstają już zapewne równolegle z "pełnymi" wersjami, dlatego można sądzić, że w najbliższych tygodniach czeka nas fala bardziej wiarygodnych przecieków związanych z kartami Blackwell (o ile NVIDIA faktycznie ukończy ich projektowanie w tym miesiącu). Pozostaje nam zatem cierpliwie czekać i podchodzić z dystansem do wszystkich napływających informacji w tej sprawie.

Źródło: VideoCardz, Benchlife