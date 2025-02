NVIDIA GeForce RTX 4090 D i GeForce RTX 4080 SUPER - w Chinach pojawiły się wersje kart z podwojoną pamięcią VRAM

Na naszych łamach niejednokrotnie omawialiśmy zmodyfikowane przez moderów karty graficzne z podmienioną pamięcią VRAM. Tego typu operacje nie są proste, jednak przekonaliśmy się już, że koniec końców bez udziału producenta da się uzyskać prawidłowo działający układ o nieco bardziej atrakcyjnej specyfikacji. Jak się okazuje, teraz sprawy w swoje ręce wzięli Chińczycy, a na warsztat trafiły karty GeForce RTX 4090 D i GeForce RTX 4080 SUPER.

Nie wiadomo, jak zmodyfikowano omawiane karty. Możliwe, że konieczna była podmiana płyt PCB. Co najciekawsze, operację podjęto prawdopodobnie na dosyć dużą skalę, bowiem raczej nie mówimy tu o pojedynczych eksperymentalnych egzemplarzach.

Zauważono, że AutoDL, chińska firma zapewniająca usługi chmurowe (głównie do pracy ze sztuczną inteligencją), ma teraz w swojej ofercie modele GeForce RTX 4090 D z 48 GB VRAM-u i GeForce RTX 4080 SUPER z 32 GB VRAM-u. Karty można wypożyczać w śmiesznie niskich cenach - dla przykładu, dostęp do modelu GeForce RTX 4080 SUPER 32 GB można uzyskać już w cenie 0,03 USD za godzinę. Usługa jest jednak dostępna tylko w Chinach, ponieważ do zarejestrowania się potrzebny jest chiński numer telefonu.

Dodatkowa pamięć VRAM przydaje się zwłaszcza do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Nie wiemy, w jaki dokładnie sposób modyfikowano omawiane jednostki. Wydaje się, że karty graficzne pod innymi względami nadal cechują się tą samą specyfikacją i tym samym poborem mocy, aczkolwiek można podejrzewać, że konieczna była podmiana płytek PCB. Jak wiadomo, GeForce RTX 4090 D obsługuje "tylko" 12 modułów pamięci, więc niewykluczone, że moderzy użyli PCB z karty RTX 3090 Ti, która obsługuje już do 24 modułów. Biorąc pod uwagę fakt, że karty są bezproblemowo oferowane przez konkretną firmę, operację podjęto prawdopodobnie na dosyć dużą skalę.

