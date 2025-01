NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER - nieoficjalna karta graficzna od TecLab z pamięciami GDDR6X 26 Gbps. Projekt robi wrażenie!

Karta GeForce RTX 4090 okazała się pierwszym i ostatecznie najwydajniejszym przedstawicielem architektury Ada Lovelace - nawet po dziś dzień NVIDIA nie zdecydowała się na wydanie mocniejszego wariantu z dopiskiem SUPER czy Ti. Grupa entuzjastów z TecLab pokazała jednak, że przy odrobinie samozaparcia można samemu stworzyć układ o pożądanej wydajności. Choć inną sprawą jest, że bez odpowiednich środków i niezbędnej wiedzy nawet nie ma co myśleć o takich przedsięwzięciach...

Jak pokazuje przykład GeForce'a RTX 4090 SUPER stworzonego przez ekipę TecLab, sama wymiana pamięci VRAM na szybsze może zapewnić wyraźny wzrost wydajności.

GeForce RTX 4090 SUPER, bo tak została nazwana omawiana karta graficzna, w istocie może przypominać dzieło doktora Frankensteina. Do jej stworzenia wykorzystano pamięci VRAM GDDR6X z GeForce'a RTX 4080 SUPER. Nie przez przypadek wybrano właśnie te moduły - cechują się one przepustowością 23 Gbps (są aktualnie najszybsze na rynku), a na potrzeby opisywanej jednostki i tak dodatkowo podkręcono je do 26 Gbps. Ponadto wykorzystano płytkę PCB z karty GeForce RTX 3090 Ti HOF od firmy GALAX, która nie tylko cechuje się potężną, 28-fazową sekcją zasilania, ale również ogólnie podobną konstrukcją do PCB RTX-a 4090. Przeniesienie GPU na nową platformę wcale nie było więc aż tak skomplikowanym procesem.

Unigine Superposition 8K RTX 4090 "SUPER" (GPU + VRAM OC, LOD) 17 454 pkt RTX 4090 "SUPER" (GPU + VRAM OC) 14 537 pkt RTX 4090 "SUPER" (VRAM OC) 14 114 pkt standardowy RTX 4090 12 479 pkt

Nowo powstała karta graficzna ostatecznie była w stanie uzyskać aż 17 454 pkt w teście Unigine Superposition 8K. Warto dodać, że mowa tutaj już o układzie z GPU podkręconym aż do 3 GHz i specjalnie dostosowanym LOD-em (level of detail). Wynik jest zatem aż o 39% większy od rezultatu osiąganego przez standardowego GeForce'a RTX 4090. Uwagę zwraca także wynik omawianej karty jeszcze przez overclockingiem rdzenia. Sama instalacja szybszych pamięci pozwoliła na osiągnięcie aż o 13% lepszego wyniku względem domyślnej wersji RTX-a 4090, choć oczywiście wypada pamiętać, że w innych testach, które nie polegają tak mocno na VRAM-ie, taka różnica może nie być tak dobrze widoczna. Więcej informacji na temat projektu GeForce RTX 4090 SUPER znajdziecie w poniższym filmie.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech, TecLab