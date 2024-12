Palit zaprezentował ciekawy projekt karty graficznej GeForce RTX 4090 z modularnym chłodzeniem typu AIO firmy Lynk+

Choć wydaje się, że w przypadku systemów chłodzenia kart graficznych trudno pokusić się dzisiaj o prawdziwą oryginalność, to niektórzy producenci czasami potrafią zaskoczyć swoich klientów. Znana z produkcji różnych modeli GPU firma Palit nawiązała współpracę z niemieckim startupem Lynk+. Efektem jest ciekawy wariant GeForce RTX 4090 z chłodzeniem cieczą typu AIO. Zastosowany system ma charakter otwarty i można go personalizować wedle uznania.

Palit i Lynk+ połączyły siły, żeby dostarczyć interesujący wariant GeForce RTX 4090 z modularnym chłodzeniem typu AIO. Dzięki niemu możliwe jest podłączenie karty graficznej i procesora do jednego systemu chłodzącego.

Na karcie GeForce RTX 4090 od firmy Palit zainstalowany został aluminiowy blok wodny z opatentowaną komorą parową, który podłącza się następnie do modularnego systemu AIO Lynk+. Pompa znajduje się w tym przypadku na radiatorze. Ciekawostką jest fakt, że blok nie posiada fabrycznie podłączonych rurek, przez które przepływa ciecz. Takowe trzeba zainstalować samodzielnie, wsuwając je do odpowiedniego miejsca na bloku przytwierdzonym do GPU i zabezpieczając pojedynczą śrubą. Modularna konstrukcja jest jedną z największych zalet tego systemu chłodzenia. Można dzięki temu do jednego zestawu AIO podłączyć zarówno chłodzenie procesora, jak i karty graficznej. Możliwe jest też przykładowo stworzenie większego systemu, który składa się z dwóch radiatorów chłodzących jeden lub dwa układy graficzne.

Na Computex 2024 dostępne były dwa prototypy omawianego chłodzenia. Różniły się między innymi obecnością (lub jej brakiem) 7-calowego ekranu, który jest w stanie pokazywać w czasie rzeczywistym dane dotyczące wydajności karty, a nawet konkretnej liczby FPS-ów w grze. Modularny system chłodzenia firmy Lynk+ jest przystosowany do pracy z kartami graficznymi o TDP wynoszącym około 500 W. W takich warunkach możliwe jest utrzymanie temperatury w okolicach 60 °C. Teoretycznie system można podłączyć też do sprzętu o wyższym TDP, ale w tym przypadku trzeba liczyć się także z wyższymi temperaturami.

Źródło: Tom's Hardware, WCCFTech