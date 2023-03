Palit GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti JetStream - nowe karty graficzne dla osób stroniących od podświetlenia LED RGB

GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti to karty graficzne, które zdążyły się już wygodnie rozgościć na rynku. Ciągle są one jednak bardzo drogie, a nie wszyscy chcą wydawać całych oszczędności na GPU do gier. Być może rozwiązaniem okażą się nowe układy Palit GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti z serii JetStream, które wyróżniają się prostym systemem chłodzenia bez podświetlenia LED RGB. Można oczekiwać, że będą to jedne z najtańszych modeli Ada Lovelace.

Nie da się ukryć, że Palit GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti JetStream to właściwie najprostsze niereferencyjne karty graficzne. Liczymy, że w przyszłości w tej serii pojawią się również niezapowiedziane jeszcze modele GeForce RTX 4070 i RTX 4060.

Warto wiedzieć, że ostatni model z rodziny JetStream to ponad dwuletni już GeForce RTX 3070. Jak więc widać, że firma Palit jednak nie przerzuciła się całkowicie na układy z serii GamingPro i GameRock. Nowe karty RTX 4080 i RTX 4070 wyróżniają się tym samym, nieco ponad 3-slotowym systemem chłodzenia z trzema wentylatorami, które cechuje się długością 329 mm. Jak wspomniano powyżej, producent nie zastosował w nich żadnego podświetlenia. Co więcej, nie pokuszono się choćby o symboliczny overclocking, a więc oba produkty działają ze standardowymi taktowaniami. Dokładną specyfikację znajdziecie poniżej.

Karty graficzne Palit GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti JetStream cechują się ponadto zestawem czterech portów wideo (3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1). Oba modele otrzymały pojedyncze złącze zasilania 16-pin (12VHPWR), dlatego producent dorzuca do zestawu adapter z 16-pin na 2x 8-pin. Choć ceny jednostek pozostają jeszcze nieznane, to jednak liczymy, że będą to jedne z najtańszych układów Ada Lovelace. Nie da się ukryć, że to właściwie najprostsze niereferencyjne karty graficzne. Liczymy, że w przyszłości w tej serii pojawią się również niezapowiedziane jeszcze modele GeForce RTX 4070 i RTX 4060.

Źródło: Palit, VideoCardz, TechPowerUP