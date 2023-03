NVIDIA GeForce RTX 4070 - niektóre modele karty graficznej mogą wykorzystać 8-pinowe złącze zasilające

Wszystkie zaprezentowane do tej pory modele kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000 cechują się 16-pinowym złączem zasilającym. Okazuje się, że tańsze modele mogą skorzystać z bardziej tradycyjnych rozwiązań. Pojawiły się informacje, że GeForce RTX 4070 będzie dostępny w dwóch wariantach. Tylko jeden z nich wykorzysta charakterystyczne do tej pory dla serii złącze, co zapewne ucieszy sporą grupę osób nieprzekonanych do konektorów 16-pinowych.

Przecieki wskazują, że na rynku pojawią się dwa warianty karty graficznej GeForce RTX 4070, różniące się rodzajem złącz zasilających. Jeden z nich skorzysta z konektora 16-pinowego, a drugi z tradycyjnego rozwiązania 8-pin.

Zawsze w przypadku premiery nowych kart graficznych na rynku pojawiają się modele różniące się taktowaniem rdzenia, czy nawet ilością dostępnej pamięci VRAM. W przypadku GeForce RTX 4070 mogą zadebiutować także warianty z odmiennymi złączami zasilającymi. Z przecieków uzyskanych przez serwis igor’sLAB wynika, że podkręcone modele premium będą funkcjonowały w oparciu o 16-pinowe złącze, podczas gdy bardziej standardowe egzemplarze skorzystają ze zwykłego konektora 8-pin. Do tej drugiej kategorii trafią głównie układy sprzedawane w cenie MSRP. Co prawda, nie mamy całkowitej pewności, że chodzi tu o pojedyncze złącze 8-pin, ale i tak byłaby to dobra informacja dla osób obawiających się problemów, o których niedawno było głośno. Przypomnijmy, że przejściówki 16-pinowe, dołączane do topowych kart graficznych NVIDII, potrafiły topić się w trakcie użytkowania. Firma zapewniała, że wynikało to z niedociśnięcia wtyczki do konstrukcji układu, ale sprawa wywołała obawy wśród licznych użytkowników GPU amerykańskiej spółki.

Poznaliśmy też prawdopodobne dane dotyczące zasilania niżej pozycjonowanych modeli, czyli GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4060. Według udostępnionych informacji, modele ze średniego segmentu budżetowego także wykorzystają pojedyncze złącze 8-pinowe. Nie byłoby to wielkim zaskoczeniem, ponieważ karty te będą cechowały się znacznie niższym poborem prądu. Zastosowanie w nich złącza identycznego, jak w modelach z wyższej półki, jest zatem pozbawione większego sensu. Wiele wskazuje jednak na to, że 16-pinowe konektory powrócą w kolejnej generacji sprzętu, ponieważ karty graficzne cechują się coraz wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Źródło: igor's LAB, Tom's Hardware