Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 oraz Gainward GeForce RTX 4060 Python II - nowe bliźniacze karty graficzne dla oszczędnych graczy

Wśród graczy nie brakuje osób, które szukają wydajnego układu graficznego w możliwie jak najniższej cenie. Rzecz jasna takie wymagania często prowadzą do tego, że trzeba pogodzić się z dosyć głośno działającym chłodzeniem, ale na szczęście nie brakuje jednostek, które potrafią spełniać wszystkie wymagania oszczędnych konsumentów. Wydaje się, że od dziś zaliczymy do nich karty Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 oraz Gainward GeForce RTX 4060 Python II.

Karty wyróżniają się prostym chłodzeniem z dwoma półpasywnie działającymi wentylatorami o średnicy 95 mm. W przeciwieństwie do kart Palit RTX 4060 Dual / Gainward RTX 4060 Ghost niniejsze jednostki wyróżniają się m.in. pełnowymiarowym złączem PCIe 4.0 x16.

Jak wiemy, konstrukcje Palita i Gainwarda z niższych półek często występują w identycznych wersjach różniących się właściwie tylko nazwą i naklejką na obudowie. Nie dziwi nas więc fakt, że również tym razem oba przedstawione właśnie modele cechują się takim samym systemem chłodzenia. Mamy tutaj do czynienia z 2-slotowymi układami z dwoma półpasywnie działającymi wentylatorami o średnicy 95 mm (pozostaną bezczynne do momentu osiągnięcia danej temperatury). Na pokładzie nie mogło zabraknąć także prostej i zarazem funkcjonalnej płytki usztywniającej laminat. Na śledziu umieszczono z kolei podstawowy zestaw portów wideo w postaci trzech gniazd DP 1.4a i jednego HDMI 2.1a.

Zarówno Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 jak i Gainward GeForce RTX 4060 Python II domyślnie pracują z typowym taktowaniem Boost do 2460 MHz, aczkolwiek do sprzedaży trafią też modele OC pracujące z zegarem Boost do 2565 MHz. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do kart Palit RTX 4060 Dual / Gainward RTX 4060 Ghost niniejsze jednostki wyróżniają się pełnowymiarowym złączem PCIe 4.0 x16 (mimo że interfejs jest ograniczony do 8 linii). Oczekuje się, że nowe układy niebawem trafią do sklepów i będą to jedne z najtańszych dostępnych GeForce'ów RTX 4060.

Źródło: VideoCardz, Palit