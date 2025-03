ASUS ProArt GeForce RTX 4060 OC - najsłabszy układ Ada Lovelace doczeka się wersji dla profesjonalistów

Kilka miesięcy temu firma ASUS wprowadziła nową serię niereferencyjnych kart graficznych, opartych na układach GeForce RTX 4000. Mowa o linii ProArt, przygotowanej z myślą m.in. o twórcach treści. Na początek wprowadzono modele ASUS ProArt GeForce RTX 4080 oraz ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti. W dalszym czasie do sprzedaży dodano także słabszy wariant ProArt GeForce RTX 4060 Ti. Wygląda na to, że wkrótce seria kart się rozwinie, bowiem do sprzedaży trafi także najsłabszy z dotychczasowych układów Ada Lovelace.

ASUS przygotowuje się do wprowadzenia na rynek karty ProArt GeForce RTX 4060 OC. Plany zakładają także mocniejszą kartę ProArt GeForce RTX 4070.

ASUS ProArt GeForce RTX 4060 OC zachowa zbliżony design do innych modeli kart z tejże linii. Cała konstrukcja wykorzystuje m.in. system chłodzenia z trzema wentylatorami oraz całkiem sporym radiatorem. Karta zajmuje 2,5 slota PCIe, nie jest zatem ani szczególnie gruba, ani również specjalnie szczupła. Do zasilania wymagane jest wpięcie jednej 8-pinowej wtyczki. W przypadku złączy otrzymujemy standardowy zestaw, składający się z jednego HDMI 2.1 oraz trzech DisplayPort 1.4a. Rozmiary karty to 300 x 120 x 50 mm, natomiast waga to niespełna kilogram (dokładniej to 924 gramy).

Sama specyfikacja karty powinna być dobrze znana entuzjastom PC. ASUS ProArt GeForce RTX 4060 OC bazuje na pełnym układzie AD107 z 3072 procesorami CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 (17 Gbps) na 128-bitowej magistrali. Domyślny zegar GPU Boost sięga 2550 MHz, z kolei w trybie OC wartość ta wzrasta do 2580 MHz. Zakres OC jest zatem skromny, bowiem zamyka się w raptem 30 MHz. Karta na razie zadebiutowała w Japonii, gdzie jej cena to okolice 446 dolarów (66 980 jenów), a zatem zdecydowanie nie można mówić o najtańszej wersji układu GeForce RTX 4060. Niewielkim bonusem jest natomiast 3-miesięczny dostęp do usługi Adobe Creative Cloud.

