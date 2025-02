ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 16 GB i ASUS ProArt GeForce RTX 4060 Ti 16 GB zaprezentowane przez producenta

Już 18 lipca swoją premierę będą miały karty GeForce RTX 4060 Ti w wersji z 16 GB VRAM. Z jednej strony jest to odpowiedź NVIDII na narzekania niektórych osób na zbyt małą ilość pamięci w bieżącej generacji kart, z drugiej jednak specyfikacja układów każe powątpiewać, czy taka ilość pamięci zostanie optymalnie wykorzystana. Jednym z producentów, którzy zaprezentowali w ostatnim czasie swoje modele omawianej karty jest ASUS.

ASUS zaprezentował aż sześć odmian GPU w ramach dwóch modeli kart graficznych GeForce RTX 4060 Ti 16 GB. Układy mają bardzo zbliżoną specyfikację. Różnią się liczbą wentylatorów i taktowaniem.

Jak sama nazwa wskazuje, ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 16 GB to karta z dwoma wentylatorami. Konstrukcja zajmuje 2,5 slota w obudowie. Jest to model zbliżony specyfikacją do referencyjnego, a różnica sprowadza się do taktowania. Co ciekawe, ASUS przygotował aż trzy odmiany tego GPU. Standardowa edycja zaoferuje taktowanie boost w wysokości 2535 MHz i 2565 MHz w trybie OC. Advanced Edition to już odpowiednio 2550 MHz i 2580 MHz, a OC Edition 2595 MHz i 2625 MHz. Wymiary układu zamykają się w 227,2 x 123,24 x 49,6 mm. Całość jest zasilana za pośrednictwem jednego złącza 8-pin. Zalecana moc zasilacza to 650 W.

ASUS ProArt GeForce RTX 4060 Ti 16 GB to konstrukcja składająca się z trzech wentylatorów, zatem można oczekiwać wyższej wydajności chłodzenia i przypuszczalnie lepszej kultury pracy. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego modelu, także tutaj mamy do czynienia z kartą 2,5-slotową i specyfikacją bliską referencyjnej. Również będą dostępne trzy bliźniacze warianty. Zwykła odmiana karty to domyślne taktowanie boost w wysokości 2535 MHz i 2565 MHz w trybie OC. Advanced Edition podnosi je odpowiednio do 2550 MHz i 2580 MHz, zaś OC Edition do 2655 MHz i 2685 MHz. Wymiary karty to 300 x 120 x 50 mm. Tak, jak w poprzednim przypadku, do zasilania wykorzystywane jest pojedyncze złącze 8-pin, a sugerowana moc zasilacza to 650 W.

Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego ASUS zdecydował się na tyle odmian obu modeli w sytuacji, gdy prawdopodobnie i tak sprzedaż karty będzie poniżej oczekiwań. Co do zasady, zaoferowanie konsumentom większego wyboru nie jest złe, jednak wszystkie te modele mają bardzo zbliżoną specyfikację. Prawdopodobnie będą różniły się cenami (których na razie nie znamy), zatem każdy potencjalny klient musi sobie odpowiedzieć, czy warto dopłacać do lekko podkręconego wariantu. Trzeba też brać pod uwagę to, że zapewne nie każda odmiana zaprezentowanych kart trafi na wszystkie rynki.

Źródło: ASUS, Tom's Hardware