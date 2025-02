NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - ASUS prezentuje prototyp karty graficznej ze slotami na nośniki SSD M.2

W laboratoriach firm technologicznych powstają czasami bardzo ciekawe i unikalne wynalazki. Karty graficzne i nośniki SSD, to dwa różne urządzenia, które mają odrębne funkcje. Okazuje się, że firma ASUS postanowiła połączyć je w ramach pojedynczej płytki drukowanej. Efektem jest niezwykły prototyp sprzętu, który mógłby znaleźć zastosowanie w tańszych zestawach komputerowych. Czy jednak takie rozwiązanie ma przed sobą przyszłość?

Na chińskiej platformie internetowej zaprezentowano prototypowy model karty graficznej GeForce RTX 4060 Ti, który posiada dwa sloty na nośniki SSD M.2 NVMe. Zarówno GPU, jak i dyski mają działać z pełną wydajnością.

Na jednej z chińskich platform internetowych przedstawiciel firmy ASUS zaprezentował bardzo niecodzienną kartę graficzną. Standardowy GeForce RTX 4060 Ti został bowiem wyposażony w dwa sloty na nośniki SSD M.2 NVMe – po jednym dla każdej strony PCB. Całość wyposażono w prosty switch, który zapewnia funkcjonowanie obu podzespołów. GeForce RTX 4060 Ti wydaje się idealny do tego typu zastosowania, ponieważ działa w oparciu o magistralę PCIe 4.0 x8. To oznacza, że w ramach tego samego złącza możliwa jest obsługa dwóch dysków PCIe 4.0 x4 bez żadnej utraty wydajności obu komponentów.

Zaprezentowane rozwiązanie może znaleźć swoje zastosowanie w zestawach komputerowych, w których brakuje odpowiedniej liczby slotów na dyski półprzewodnikowe. Cała konstrukcja rodzi jednak pytania o odpowiednie zasilanie podzespołów. Okazuje się, że dyski pobierają prąd z samego slotu PCIe, więc pojedyncze złącze zasilające 8-pin nie jest tutaj ograniczeniem. System chłodzenia został z kolei tak skonstruowany, żeby obejmował także nośniki. Powinno to rozwiązać potencjalne problemy z nagrzewaniem się komponentów.

Na razie nie wiadomo, czy ta niezwykła karta graficzna trafi do produkcji masowej, ani ile mogłaby wynosić jej cena. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, żeby zadebiutowała na innych rynkach niż chiński. Jest to niewątpliwie ciekawe rozwiązanie, które wykazuje sporą użyteczność w określonych konfiguracjach sprzętowych. Całkowicie ogranicza jednak użytkownikom potencjalną zmianę karty graficznej w przyszłości. Jeśli ktoś zdecydowałby się na taki krok, to automatycznie pozbawi się dwóch nośników SSD, które niekoniecznie będzie miał gdzie podłączyć. To między innymi dlatego projekt ten prawdopodobnie nigdy nie opuści fazy prototypu i pozostanie zwykłą ciekawostką.

Źródło: Tom's Hardware, Bilibili