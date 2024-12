ASUS Prime GeForce RTX 4070 Ti SUPER - zaprezentowano niezbyt kompaktową kartę graficzną z oznaczeniem SFF-Ready

Choć karty wykonane w standardzie SFF są dostępne na rynku od dawna, to producenci rzadko do tej pory eksponowali ten element. To zmieniło się wraz z wprowadzeniem przez NVIDIĘ oznaczenia SFF-Ready, które pozwala na pierwszy rzut oka zidentyfikować zgodne układy. Wymogi dotyczące rozmiarów tego typu konstrukcji nie są jednak nadmiernie ostre. Pokazuje to przykład niezbyt kompaktowej, jak na te standardy, karty ASUS Prime GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

ASUS Prime GeForce RTX 4070 Ti SUPER to nowy model karty graficznej zgodnej ze standardem SFF-Ready. Konstrukcję oparto na układzie AD102, który zwykle jest stosowany w GeForce RTX 4090.

Nowa propozycja ASUS-a jest ciekawa z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, karta korzysta z układu AD102, który zazwyczaj jest wykorzystywany w przypadku wyżej pozycjonowanych modeli. Jego specyfikacja została oczywiście ograniczona tak, żeby mógł trafić do tańszego GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Innym powodem, dla którego karta przyciąga uwagę, jest wspomniane już wcześniej oznaczenie SFF-Ready. Komputery z tego typu obudowami to dosyć kompaktowe rozwiązania, które starają się iść na jak najmniejszy kompromis w kwestii wydajności. ASUS Prime GeForce RTX 4070 Ti SUPER został wyposażony w trzy wentylatory, zatem nie jest to karta o niewielkich rozmiarach. Mieści się jednak w wytycznych przygotowanych przez NVIDIĘ, ponieważ jej wymiary to 300 x 120 x 50 mm. To oznacza, że zajmuje w obudowie 2,5 standardowego slota.

Od strony technicznej nie należy spodziewać się znaczących zmian. Pomimo zastosowania układu AD102 parametry karty prezentują się dosyć standardowo. Mamy tutaj zatem 16 GB pamięci GDDR6X, działającej na szynie 256-bitowej. Można liczyć ponadto na 8448 rdzeni CUDA. W trybie Boost karta osiąga 2610 MHz, ale możliwe jest aktywowanie trybu OC, który podnosi taktowanie do 2640 MHz. Użytkownicy mogą skorzystać z jednego portu HDMI 2.1a oraz dwóch złącz DisplayPort 1.4a. Całość zasilana jest za pomocą pojedynczego gniazda 16-pin. Producent rekomenduje zasilacz o mocy co najmniej 750 W. W świetle rozmiarów, które potrafią osiągnąć wyżej pozycjonowane karty graficzne Ada Lovelace, omawiany model może być ciekawą propozycją także w przypadku zwykłych komputerów. Niestety nie znamy na razie jego ceny.

