Palit i Gainward zaprezentowały karty GeForce RTX 4000 SUPER w formacie SFF. Na graczy czekają modele Infinity 3 i Python III

Komputery w formacie SFF to kompaktowe konstrukcje skierowane do osób, którym zależy na sprzęcie o niewielkich rozmiarach. W dzisiejszych czasach niekoniecznie musi to oznaczać konieczność pójścia na kompromis w kwestii wydajności. Firmy Palit i Gainward zaprezentowały zgodne z tym formatem karty graficzne GeForce RTX 4000 SUPER. Co ciekawe, zarówno modele Infinity 3, jak Python III nie należą do przesadnie kompaktowych konstrukcji.

Firmy Palit i Gainward już wkrótce wprowadzą do swojej oferty nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 4000 SUPER. Modele Infinity 3 i Python III to bliźniacze konstrukcje zgodne z formatem SFF.

SFF-Ready to wprowadzone przez NVIDIĘ oznaczenie mające na celu dać użytkownikowi gwarancję, że dana karta graficzna będzie w pełni kompatybilna z obudowami SFF. Swoje propozycje z tego segmentu jakiś czas temu zaprezentował między innymi ASUS. Teraz także firmy Palit i Gainward postanowiły wprowadzić na rynek tego typu GPU. Modele Inifinity 3 i Python III to w praktyce bliźniacze konstrukcje, ale nie należy się temu dziwić. Od dłuższego czasu Gainward jest bowiem podmiotem należącym do Palita. Karty praktycznie niczym się od siebie nie różnią. Są jedynie opatrzone innym logo producenta. W ofercie obu firm znalazły się modele GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4070 SUPER.

GeForce RTX 4080 SUPER Infinity 3 / Python III GeForce RTX 4070 Ti SUPER Infinity 3 / Python III GeForce RTX 4070 SUPER Infinity 3 / Python III Rdzenie CUDA 10240 8448 7168 Bloki SM 88 66 56 Rdzenie RT 80 66 56 Rdzenie Tensor 320 264 224 Jednostki TMU 304 264 224 Jednostki ROP 112 112 80 Taktowanie bazowe 2295 MHz 2340 MHz 1980 MHz Taktowanie Boost 2580 MHz 2640 MHz 2475 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bitowa 256-bitowa 192-bitowa TGP 320 W 285 W 220 W Zalecana moc zasilacza 850 W 750 W 750 W Wymiary 294 x 116 x 49,5 mm 294 x 116 x 49,5 mm 294 x 116 x 49,5 mm

Jaką zatem specyfikację zaoferują karty Infinity 3 i Python III? W przypadku GeForce RTX 4080 SUPER jest to standardowe 16 GB pamięci GDDR6X. Użytkownicy mogą liczyć na bazowe taktowanie 2295 MHz i taktowanie Boost 2580 MHz. Wymiary tej karty to 294 x 116 x 49,5 mm. Jest ona zatem spora, jak na standardy SFF, ale zajmuje w obudowie zaledwie 2,5 slota. GeForce RTX 4070 Ti SUPER to także 16 GB GDDR6X. Poza tym karta ta oferuje bazowe taktowanie 2340 MHz oraz taktowanie Boost 2640 MHz. GPU posiada takie same wymiary, jak poprzedni model. Najniżej pozycjonowany z tych układów jest oczywiście GeForce RTX 4070 SUPER, który wyposażono w 12 GB pamięci GDDR6X. W tym przypadku można liczyć na bazowe taktowanie 1980 MHz i taktowanie Boost 2475 MHz. Wymiary są identyczne, jak w poprzednich przypadkach. Producenci nie podali na razie cen swoich nowych kart.

Źródło: Palit, Gainward, VideoCardz