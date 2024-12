ASUS Prime GeForce RTX 4000 - zapowiedziano nową serię kart graficznych, które będą dostosowane do formatu SFF

NVIDIA opracowała wytyczne dla producentów kart graficznych, które pozwolą na bezproblemowe wykorzystanie desktopowych GPU w konstrukcjach typu SFF (Small Form Factor). Są to bardzo kompaktowe komputery, skierowane głównie do osób dysponujących ograniczoną przestrzenią. ASUS jest jednym z pierwszych podmiotów, które pracują nad sprzętem zgodnym z tymi wytycznymi. Na rynek trafią wkrótce karty graficzne Prime GeForce RTX 4000.

ASUS Prime GeForce RTX 4000 to nowa seria kart graficznych, które spełniają w pełni standardy NVIDIA SFF-Ready. Oznacza to, że można bez obaw stosować je w kompaktowych zestawach komputerowych.

Problemem segmentu SFF był do tej pory brak jakiekolwiek unifikacji. W rezultacie na rynku dostępnych było stosunkowo niewiele modeli desktopowych kart graficznych, które nadawałyby się do wykorzystania w tego typu komputerach. W dodatku sami producenci rzadko chwalili się taką kompatybilnością. GPU z oznaczeniem NVIDIA SFF-Ready będą w pełni zgodne z omawianym standardem. ASUS Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 oraz Prime GeForce RTX 4060 Ti to pierwsze karty, które trafią na rynek w ramach nowego programu NVIDII. Nowe GPU mają długość 269 mm i grubość 50 mm. Oznacza to w praktyce konstrukcję zajmują 2,5-slota, czyli rozmiar odpowiedni dla komputerów SFF. Całość wyposażono w trzy wentylatory, które są wyłączane w zadaniach nieobciążających znacząco układu. Backplate kart jest przewiewny, co ma istotne znaczenie w kompaktowych zestawach komputerowych. Producent zdecydował się na stosunkowo przyjemny dla oka projekt, jednak nie należy nastawiać się na to, że będą to karty stawiające na estetykę. To dosyć minimalistyczne konstrukcje z dominującym czarnym kolorem i bez podświetlenia LED.

Najwyżej pozycjonowany układ z tej serii, czyli ASUS Prime GeForce RTX 4070 SUPER zaoferuje standardowe 12 GB GDDR6X. Taktowanie w zwykłym trybie sięgnie wartości 2475 MHz, a w trybie OC 2505 MHz. Wartości te nie odbiegają zbytnio od wyników modelu Founders Edition. Nie ma jednak w tym nic dziwnego, ponieważ potencjalny overclocking jest mocno ograniczony przez niewielkie obudowy formatu SFF. Można ponadto liczyć na standardowe 7168 rdzeni CUDA i 192-bitową szynę pamięci. Do dyspozycji użytkowników będą trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1a. Całość jest zasilana przez pojedynczy konektor 16-pin, a zalecana moc zasilacza wynosi 750 W. Niestety nie znamy jeszcze cen kart z tej serii.

