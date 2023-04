NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - poznaliśmy taktowanie niereferencyjnej wersji od Colorful. Karta ma mieć 8 GB VRAM

Zadebiutowała właśnie wyczekiwana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070, jednak dla wielu graczy jest to nadal zbyt droga jednostka. Ci bardziej oszczędni zapewne rozglądają się już kolejnymi przeciekami w sprawie tańszych GeForce'ów RTX 4060 Ti, jednak dotychczasowe informacje w ich sprawie nie są zbyt optymistyczne. Wygląda na to, że przyrost wydajności względem poprzednika raczej nie będzie zbyt wielki. Czego dowiedzieliśmy się tym razem?

Jak donosi niejaki @T4CFantasy mający dostęp do bazy GPU w TechPowerUp, ustalone zostały już taktowania niereferencyjnej karty graficznej Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC. Okazuje się, że model ten otrzyma niestandardową konstrukcję zawierającą m.in. autorską płytkę PCB, natomiast sam układ ma pracować z maksymalnym taktowaniem Boost do 2580 MHz. To oznacza, że karta będzie o 45 MHz względem poprzednika. Sam fakt, że takie informacje wyciekają już teraz świadczy o tym, że premiera GeForce'a RTX 4060 Ti jest już za rogiem.

Since many are still curious, the RTX 4060 Ti is 8GB, this can change in the future, but as of right now it remains 8GB