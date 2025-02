NVIDIA GeForce GTX 2070 - oto karta graficzna, która nigdy nie ujrzała światła dziennego. Jest tylko nieco wolniejsza niż RTX 2070

NVIDIA dopiero od niedawna całkowicie przerzuciła się na karty graficzne z oznaczeniem GeForce RTX, czyli takie, które mają na pokładzie dodatkowe fizyczne jednostki do obsługi Ray Tracingu. Jak jednak wiemy, przez kilka ostatnich lat Zieloni równolegle oferowali także układy z serii GeForce GTX 16, które takowych rdzeni nie oferowały. Ostatecznie linia tych urządzeń jest dosyć skromna, ale niewykluczone, że producent miał w zanadrzu takie inne modele, jak np. widoczny poniżej GTX 2070.

NVIDIA GeForce GTX 2070 prawie pod każdym względem prezentuje się jak GeForce RTX 2070, ale ma tylko 2176 jednostek CUDA na pokładzie. Oznaczenie może wskazywać na to, że NVIDIA początkowo nie planowała brandingu RTX lub też miała w planach dodatkowe modele z linii GeForce GTX.

Użytkownik serwisu X (dawniej Twitter) o nicku @unnatural__log zdradził, że natknął się na inżynieryjną kartę graficzną GeForce GTX 2070. NVIDIA prawdopodobnie miała zamiar dodać ją do swojej oferty, ale jak wiemy, z planów tych nic nie wyszło. W przyrodzie nic jednak nie ginie. Jak się okazuje, GTX 2070 pod względem czystej specyfikacji jest nieco wolniejszy od GeForce'a RTX 2070. Układ ten również posiada procesor TU106, jednak na pokładzie mamy 2176 jednostek CUDA, podczas gdy RTX 2070 ma ich 2304. Pod każdym innym względem całość prezentuje się tak samo jak popularna karta z rodziny Turing, uwzględniając nawet zestaw portów wideo. Warto jednak zwrócić uwagę na wyraźne oznaczenie "GeForce GTX" na obudowie.

GeForce GTX 2070 bez żadnych modyfikacji nie imponuje wynikami wydajności. W teście 3DMark TimeSpy układ uzyskał 8661 punktów, jednak po wgraniu BIOS-u umożliwiającego ustawienie maksymalnego limitu mocy wynik wzrósł do 9552 punktów. Co ciekawe, dopiero po instalacji BIOS-u do RTX-a 2070 układ uzyskał nieco wyższą wydajność niż RTX 2070, ale udało się to dopiero po mocnym podkręceniu karty graficznej i - rzecz jasna - po wcześniejszym zdjęciu limitów mocy. Układ nie posiada zatem sztucznie wyłączonych rdzeni i został zaprojektowany od razu z 2176 fizycznymi jednostkami CUDA. Widoczny powyżej prototyp może wskazywać na to, że NVIDIA początkowo nie planowała brandingu RTX lub też miała w planach dodatkowe modele z linii GeForce GTX. Dziś jednak raczej nie ma już co liczyć na powrót tej serii.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech, @unnatural__log