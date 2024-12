NVIDIA wycofuje z oferty wszystkie karty graficzne z serii GeForce GTX 16. Nadszedł koniec pewnej ery

Pod koniec zeszłego roku informowaliśmy Was o nieuchronnie zbliżającym się końcu produkcji kart graficznych NVIDII z serii GeForce GTX 16. Układy te od samego początku przeznaczone były dla oszczędnych konsumentów, których nie interesowała wysoka wydajność w ray-tracingu. Dziś natomiast mamy potwierdzenie, że tamtejsze doniesienia wcale nie były wyssane z palca. Chińskie źródła donoszą, że historia całej serii tych jednostek dobiegła właśnie końca.

Na ten moment szacuje się, że wszelkie zapasy kart graficznych GeForce GTX 16 zostaną wyczerpane w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Wygląda na to, że NVIDIA nie ma już w planach dalszej produkcji żadnego układu graficznego z serii GeForce GTX 16. Obecnie wszystkie dostępne karty zostały przydzielone partnerom i pozostaje jedynie czekać, aż wyprzedadzą się do ostatniej sztuki. Po wyczerpaniu się zapasów nie należy już spodziewać się dalszych dostaw. To z kolei oznacza, że niebawem najsłabszym desktopowym układem oferowanym przez NVIDIĘ będzie GeForce RTX 3050 oparty na architekturze Ampere. Jeśli natomiast chodzi o segment mobilny, podstawowymi modelami staną się karty z serii GeForce RTX 20.

Warto zwrócić uwagę, że omawiana seria GeForce'ów wygaszana była stopniowo. Już od pewnego czasu gracze nie są w stanie znaleźć wielu nowych modeli z tej linii, w GTX-a 1660, GTX-a 1660 Ti czy GTX 1660 SUPER. Producent do tej pory skupiał się jeszcze wyłącznie na najmniej zaawansowanych modelach, czyli GTX 1650 czy GTX 1630, które przeznaczone były przede wszystkim dla tych odbiorców, którzy szukali jakiejkolwiek taniej desktopowej karty (niekoniecznie do grania). Na ten moment szacuje się, że wszelkie zapasy omawianych kart Turing zostaną wyczerpane w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

