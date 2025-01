NVIDIA kończy produkcję kart graficznych GeForce GTX 16. Firma będzie skupiać się teraz na jednostkach RTX

Na początku 2019 roku zadebiutowały średniobudżetowe karty graficzne z serii GeForce GTX 16. W porównaniu do pełnoprawnych modeli Turing reprezentujących rodzinę RTX 20, modele te nie otrzymały fizycznych jednostek do obsługi ray-tracingu i rdzeni Tensor. W rezultacie okazały się opłacalną opcją dla oszczędnych graczy, którzy nie chcieli zawracać sobie głowy ówczesnymi nowinkami technologicznymi. Układy te do dziś są popularne wśród wielu osób, ale wygląda na to, że już niebawem zakończy się ich era.

NVIDIA ostatecznie kończy produkcję kart z serii GeForce GTX 16. To oznacza, że najniżej pozycjonowanym modelem w ofercie zostanie GeForce RTX 3050, który notabene niebawem ma doczekać się nowej wersji z 6 GB VRAM.

Według najnowszych doniesień już od pierwszego kwartału przyszłego roku NVIDIA zakończy produkcję kart graficznych z serii GeForce GTX 16 i nie będą one dłużej dostarczane do partnerów. Warto w tym miejscu dodać, że jeszcze w zeszłym roku w sieci pojawiły się informacje o rezygnacji z produkcji modeli GTX 1660, GTX 1660 SUPER i GTX 1660 Ti. To z kolei oznacza, że producent skupia się jeszcze na modelach GTX 1650 czy GTX 1630 (co ciekawe, ten zadebiutował zaledwie 1,5 roku temu), ale niebawem także te układy zakończą swój cykl życia.

Wygląda na to, że w segmencie desktopowym NVIDIA będzie skupiać się teraz na GeForce'ach RTX wspierających ray-tracing, a najniżej pozycjonowanym modelem w ofercie zostanie GeForce RTX 3050. Warto dodać, że model ten domyślnie występuje w wersji z 2560 jednostkami CUDA i 8 GB VRAM, jednak w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że w drodze jest także 6-gigabajtowa wersja tej karty z 2048 jednostkami CUDA. Cóż, luka po starszych GTX-ach 16 zostanie zatem szybko zapełniona.

Źródło: VideoCardz, Board Channels