NVIDIA kończy produkcję kart graficznych z serii GeForce RTX 2060 i GeForce GTX 1660

Mimo tego, że zadebiutowały już pierwsze karty graficzne z serii GeForce RTX 4000, a od premiery poprzednich modeli GeForce RTX 3000 minęły już ponad dwa lata, to jednak nadal najpopularniejszymi układami dla graczy pozostają dziś układy Turing. Wygląda jednak na to, że pozycja tych kilkuletnich jednostek nie zostanie już poprawiona. Docierają do nas wieści, jakoby NVIDIA zakończyła produkcję wszystkich modeli z serii RTX 2060 i GTX 1660.

Wieści o zakończeniu produkcji RTX-a 2060 nie są do końca nowe - zagraniczne media donosiły o tym już kilka tygodni temu. Tym razem informacja jest jednak potwierdzana również przez azjatyckie sklepy, które dodatkowo donoszą, że obok wspomnianego Turinga producent nie wytworzy więcej modeli z serii GeForce GTX 1660. To oznacza, że niebawem w sklepach powinno zabraknąć takich jednostek jak: RTX 2060 6 GB, RTX 2060 12 GB, RTX 2060 SUPER, GTX 1660, GTX 1660 Ti i GTX 1660 SUPER. Pozostałe średnio- i niskobudżetowe modele Turing (np. GTX 1650 czy GTX 1630) nadal będą powstawać.

Decyzja NVIDII o zakończeniu produkcji wspomnianych kart wydaje się całkiem rozsądna - nowsze modele są już stosunkowo tanie i łatwo dostępne, więc Zieloni nie muszą dłużej przeciążać swoich zapasów wiekowymi jednostkami. Bez względu na wszystko kończy się właśnie kawał ważnej historii. GeForce RTX 2060 i GeForce GTX 1660 to bardzo udane i swego czasu niezwykle opłacalne układy dla graczy, czego nie można już z czystym sumieniem powiedzieć o RTX-ach 3060. Co więcej, obecna polityka NVIDII w kwestii serii RTX 4000 nie zwiastuje też hitu sprzedażowego z serii Ada Lovelace, jednak mamy nadzieję, że producent jeszcze pozytywnie nas zaskoczy.

