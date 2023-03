NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti i RTX 4060 - wyciekła data premiery kolejnych kart graficznych Ada Lovelace. Czy jest na co czekać?

Karty graficzne NVIDII z oznaczeniem GeForce GTX / RTX XX60 zawsze były atrakcyjnym wyborem dla graczy, którzy nie chcieli wydawać całego majątku na nowy układ do gier, lecz mimo to chcieli otrzymać zadowalającą wydajność w rozsądnej cenie. Wygląda jednak na to, że w najnowszej serii Ada Lovelace Zieloni mocno namieszali w numeracji i w wielu modelach zwyczajnie zawyżyli oznaczenia. Specyfikacja jednostek RTX 4060 Ti i RTX 4060 zdaje się potwierdzać to przypuszczenie, a ich premiera jest już coraz blizej.

Karty graficzne GeForce RTX 4060 Ti i RTX 4060 mają zadebiutować już w maju tego roku. Nie wiemy tylko, czy jednostki te pojawią się jednocześnie, czy też w różnych terminach.

Jak podaje serwis WCCFTech, nowe średniopółkowe układy NVIDII zadebiutują już w maju tego roku, a więc prawdopodobnie za mniej niż dwa miesiące. Póki co nie źródło nie wskazuje na konkretny dzień (producent mógł jeszcze nie ustalić dokładnej daty). Nie wiemy również, czy GeForce RTX 4060 Ti i RTX 4060 pojawią się jednocześnie, czy też w różnych terminach. Co ciekawe, mimo tego, że do sieci wyciekły już zdjęcia projektów Founders Edition tych kart, to jednak niewiele wskazuje na faktyczne pojawienie się w sprzedaży tych wersji. Możliwe, że wszystkie nadchodzące karty Ada Lovelace (w tym także RTX 4070) będą dostępne tylko w niereferencyjnych wariantach.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD104-400 AD104-250/251 AD106-350 AD107-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 7680 5888 4352 3072 Bloki SM 60 46 34 24 Jednostki RT 60 46 ? 24 Jednostki Tensor 240 184 ? 96 Taktowanie bazowe 2310 MHz 1920 MHz 2310 MHz ? Taktowanie boost 2610 MHz 2475 MHz 2535 MHz ? Taktowanie pamięci 21000 MHz 21000 MHz 18000 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s 288 GB/s TDP (nominalne) 285 W 200 W 160 W 115 W TDP (maksymalne) 366 W ? ? ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin (?) 1x 16-pin (?) Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Data premiery 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r. maj 2023 r. (?) maj 2023 r. (?)

Specyfikacja kart RTX 4060 Ti i RTX 4060 jest już znana od jakiegoś czasu, to jednak nie sugeruje ona wyraźnego wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji. Jeśli wierzyć dotychczasowym doniesieniom, model RTX 4060 Ti powinien opierać się na rdzeniu AD106 z 4352 jednostkami CUDA i 8 GB pamięci GDDR6, a TDP układu ma wynieść 160 W. RTX 4060 ma natomiast bazować na układzie AD107 z 3072 jednostkami CUDA z tą samą pamięcią VRAM, a TDP ma zostać ustalone na 115 W. Wygląda więc na to, że desktopowa wersja karty zaoferuje ten sam poziom wydajności, co wariant przeznaczony dla laptopów.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz