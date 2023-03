NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - nowe informacje na temat specyfikacji karty. Poznaliśmy taktowanie układu graficznego

Gracze PC aktualnie czekają na debiut najnowszej karty graficznej z rodziny Ada Lovelace, czyli NVIDIA GeForce RTX 4070. O specyfikacji nadchodzącego GPU wiemy już niemal wszystko, a sieci coraz częściej pojawiają się doniesienia dotyczące słabszych modeli. Jeden z użytkowników Twittera podzielił się informacjami na temat taktowań układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, które pozytywnie wyróżniają się na tle pozostałych parametrów.

W sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Taktowanie układu AD106 wyniesie 2310 MHz, a w trybie GPU Boost wzrośnie do maksymalnie 2535 MHz.

Jak informuje T4CFantasy, jeden z edytorów bazy danych TechPowerUP, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti zaoferuje stosunkowo wysokie zegary. Taktowanie bazowe ma wynosić 2310 MHz, a w trybie boost wzrośnie do 2535 MHz. W porównaniu do NVIDIA GeForce RTX 4070 mamy do czynienia ze wzrostem wynoszącym odpowiednio 390 i 60 MHz. Co więcej, przedstawione wartości odnoszą się wyłącznie do najtańszych wersji. Droższe modele będą wyróżniały się zauważalnie wyższym taktowaniem w trybie boost (do 2685 MHz).

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD104-400 AD104-250/251 AD106-350 AD107-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 7680 5888 4352 3072 Bloki SM 60 46 34 24 Jednostki RT 60 48 ? 24 Jednostki Tensor 240 184 ? 96 Taktowanie bazowe 2310 MHz 1920 MHz 2310 MHz ? Taktowanie boost 2610 MHz 2475 MHz 2535 MHz ? Taktowanie pamięci 21000 MHz 21000 MHz 18000 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s 288 GB/s TDP (nominalne) 285 W 200 W 160 W 115 W TDP (maksymalne) 366 W ? ? ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin (?) 1x 16-pin (?) Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Data premiery 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r. ? ?

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti wykorzysta rdzeń AD106 i zaoferuje użytkownikom 4352 jednostki CUDA. Karta graficzna zostanie wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6, co jest dosyć skromną ilością, gdy weźmiemy pod uwagę wymagania współczesnych gier. Zastosowanie 128-bitowej szyny przekłada się na przepustowość na poziomie 288 GB/s. Nowe GPU ma być bardziej energooszczędne w porównaniu do poprzedniczki. Jeżeli producent nie dokona zmian w zegarach, to możemy spodziewać się, że teoretyczna moc FP32 (obliczenia pojedynczej precyzji) wyniesie 22 TFLOPS.

RTX 4060 Ti will have a base/boost of 2310/2535 with premium aib cards up to 2685.



Edit: 4060 or 4060 Ti, Gigabyte leak changed things, it has AD106 — T4C Fantasy (@T4CFantasy) March 20, 2023

Źródło: VideoCardz, Twitter @T4CFantasy