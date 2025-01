NVIDIA GeForce RTX 4060 - nowa karta graficzna Ada Lovelace może zadebiutować na rynku jeszcze w tym miesiącu

W zeszłym miesiącu NVIDIA zaprezentowała trzy karty graficzne z generacji Ada Lovelace: GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, GeForce RTX 4060 Ti 16 GB oraz GeForce RTX 4060. Na razie do sprzedaży trafiła tylko ta pierwsza, natomiast pozostałe dwa modele miały pojawić się na rynku gdzieś w lipcu. Według najnowszych doniesień, na kartę graficzną GeForce RTX 4060 poczekamy nieco krócej niż dotychczas sądziliśmy.

Według użytkownika Twittera @MEGAsizeGPU, który często trafnie podaje informacje na temat kolejnych kart graficznych, zapowiedziany jakiś czas temu układ GeForce RTX 4060 zadebiutuje w sklepach wcześniej niż dotychczas zapowiadano. Mowa o ostatnich dniach czerwca, jednak jeszcze bez dokładnego określenia dnia. Trudno powiedzieć, co stałoby za decyzją wcześniejszego debiutu karty graficznej, która już od dnia zapowiedzi jest mocno krytykowana. Przypominamy także, że GeForce RTX 4060 będzie oferowany w cenie rozpoczynającej się od 1549 złotych, a więc o 50 złotych mniej niż w przypadku GeForce RTX 3060.

NVIDIA GeForce RTX 4060 wykorzystuje pełny rdzeń AD107, podobnie jak mobilny odpowiednik. Oferuje zatem 3072 procesory CUDA FP32, 24 bloki SM, 24 rdzenie RT 3. generacji, 96 rdzeni Tensor 4. generacji, 96 jednostek TMU oraz 48 ROP-ów. Na pokładzie nie brakuje także 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali (pamięci o efektywnej szybkości 17 Gbps, co przekłada się na przepustowość pamięci rzędu 272 GB/s). Współczynnik TDP karty wynosi 115 W.

4060 non-Ti will on shelf a little bit earlier than it used to be planned