NVIDIA GeForce RTX 5000 - karty graficzne mocno nagrzewają się w sekcji zasilania. To może prowadzić to krótkiej żywotności układów

Wiemy już, że karty graficzne Blackwell nie będą określane mianem najbardziej udanych jednostek GPU. Okazuje się, że mamy de facto z odświeżoną serią GeForce RTX 4000, i to w dodatku dosyć problematyczną - w końcu afera z brakującymi ROP-ami szybko raczej nie zostanie zapomniana. Co gorsza, wychodzi teraz na jaw, że niektóre modele NVIDII w dłuższej perspektywie mogą okazać się układami o dosyć krótkiej żywotności. Jaki jest tego powód?

Niewykluczone, że wiele modeli RTX 5000 już po kilku latach ulegnie awarii z powodu mocno wyeksploatowanej sekcji zasilania, choć oczywiście nie ma co zawczasu wyrokować. Na szczęście, jak pokazał Igor Wallosek, temperatury sekcji zasilania można obniżyć samemu.

Igor Wallosek opisał na łamach serwisu Igor's Lab dosyć istotny problem dotyczący znacznej większości kart graficznych GeForce RTX 5000, wliczając w to nawet RTX 5060 Ti. Wygląda na to, że są one podatne na wysokie temperatury w obszarze dostarczania mocy. Okazuje się, że komponenty tworzące ten system, czyli np. tranzystory polowe (FET), cewki czy ścieżki łączące wszystko ze sobą, są umieszczone bardzo blisko siebie, co powoduje temperatury, które mogą potencjalnie pogorszyć system dostarczania mocy w trakcie eksploatacji karty graficznej. Problem stanowi też konstrukcja laminatu, który składa się z kilku cienkich warstw miedzi. Z tym akurat byliby w stanie poradzić sobie partnerzy NVIDII produkujący autorskie wersje GeForce'ów, jednak koszty stosowania PCB z lepszych materiałów mogłyby okazać się zbyt wysokie. Co więcej, Igor Wallosek wskazuje również na błędy w dokumencie Thermal Design Guide od NVIDII, który trafia właśnie do partnerów Zielonych. Rzekomo wiele aspektów przedstawianych w tym poradniku dotyczy idealnych warunków środowiskowych i nie są one zoptymalizowane pod kątem najgorszego scenariusza.

Aby zademonstrować wyżej wymienione problemy termiczne, umieszczono karty Palit RTX 5080 Gaming Pro OC i PNY RTX 5070 pod kamerą termowizyjną. Ta pierwsza ma obszar hotspotu dokładnie tam, gdzie znajduje się sekcja NVVDD, a temperatura wynosi 80,5°C. Dla porównania, rdzeń GPU osiągał w tym samym czasie 70°C. Model RTX 5070 od PNY wypada tu znacznie gorzej, bowiem w tym samym rejonie zaobserwowano temperaturę aż 107,3​​°C (ze względu na znacznie krótszy PCB i ogólnie słabszą sekcję zasilania, która - mówiąc kolokwialnie - zmuszana jest do większego wysiłku). Sam fakt, że widzimy takie wysokie wartości wskazuje również, że producenci nie zadbali również o odpowiednie chłodzenie układów zasilania, jednak Igor Wallosek twierdzi, że jest na to sposób. Pomóc może nałożenie pasty termicznej. Hotspot omawianego modelu RTX 5080 spada wtedy do 70,3°C, natomiast RTX-a 5070 - do "znacznie poniżej 95°C". Sprawa powinna więc zainteresować posiadaczy kart graficznych GeForce RTX 5000. Powstaje uzasadniona obawa, że wiele modeli już po kilku latach ulegnie awarii z powodu mocno wyeksploatowanej sekcji zasilania, choć oczywiście nie ma co zawczasu wyrokować. Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Źródło: Igor's Lab, Tom's Hardware