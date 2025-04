Zephyr Radeon RX 6500 debiutuje z wieloletnim poślizgiem. Karta graficzna dla fanów małych konstrukcji ITX i SFF

W maju 2024 roku w sieci pojawiły się pogłoski o rzekomej premierze karty graficznej Radeon RX 6500. Już wtedy wydawało się, że będzie to mocno spóźniony debiut – w końcu model ten oparty jest na rdzeniu NAVI 24 XT, czyli architekturze RDNA 2. Okazało się jednak, że w tych plotkach było ziarno prawdy, które wykiełkowało za sprawą chińskiej marki Zephyr, przynosząc dwa ciekawe owoce w postaci kompaktowych modeli ITX i SFF (Small Form Factor).

Zephyr Radeon RX 6500 debiutuje po latach, poznaliśmy pełną specyfikację karty graficznej. Producent przygotował dwa warianty, które z pewnością przypadną do gustu entuzjastom kompaktowych konstrukcji ITX i SFF.

Zephyr zaprezentował dwa nowe modele karty graficznej Radeon RX 6500 Dual ITX oraz LPoneslot. Obie konstrukcje bazują na rdzeniu NAVI 24 XT, opartym na architekturze RDNA 2 i wykonanym w procesie technologicznym TSMC N6 (6 nm). Chip zawiera 5,4 miliarda tranzystorów i zajmuje powierzchnię 107 mm². Pod względem liczby jednostek obliczeniowych nowy model dorównuje Radeonowi RX 6500 XT, oferuje 1024 procesory strumieniowe. Jednak obniżono w nim taktowania: bazowe wynosi 1728 MHz, a Boost osiąga 2066 MHz, co oznacza redukcję odpowiednio o około 600 i 750 MHz względem wersji XT. Dzięki tym zmianom udało się zmniejszyć współczynnik TDP do zaledwie 55 W, czyli niemal o połowę (redukcja z 107 W). Na pokładzie znalazło się także 4 GB pamięci VRAM GDDR6 o prędkości 16 Gb/s.

Pierwszy wariant, Zephyr Radeon RX 6500 Dual ITX, mierzy zaledwie 171 mm długości, co czyni go idealnym wyborem do kompaktowych obudów ITX. Z kolei wersja LPoneslot została zaprojektowana z myślą o jeszcze mniejszych konstrukcjach typu SFF (Small Form Factor) - oferuje jednoslotową budowę oraz centralnie umieszczony wentylator, co dodatkowo zwiększa jej kompatybilność z nietypowymi konfiguracjami. Mimo kompaktowych rozmiarów i niskiego TDP, wydajność karty pozostaje ograniczona względem współczesnych standardów, co znacznie zawęża zakres jej zastosowań. Niemniej może ona okazać się łakomym kąskiem dla entuzjastów, którzy chcą stworzyć niewielki komputer w stylu „konsolowym”, przeznaczony do starszych tytułów i codziennego użytku, przy minimalnym zużyciu energii.

