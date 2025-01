Zamień swoją konsolę Sony PlayStation 4 w pełnoprawny komputer! Instalacja systemu Linux krok po kroku

Konsola Sony PlayStation 4 jest z nami obecna już ponad dekadę. Mimo upływu tak długiego (w technologicznym świecie) czasu, nadal gości w domach wielu osób w Polsce. Na całym świecie sprzedano ponad 117 mln egzemplarzy, co czyni z urządzenia piątą najpopularniejszą konsolę w historii. Dziś używany zestaw w dobrym stanie możemy nabyć za kilkaset złotych, więc spora część graczy wybiera ten sprzęt do budżetowej rozrywki. Mimo że konsola nie zaoferuje nam zbyt dużej wydajności, to wciąż ma spory potencjał, który możemy uwolnić. Wszystko dzięki metodzie, która zdejmuje nałożone przez producenta ograniczenia. W rezultacie możemy wykorzystać urządzenie w niemal dowolny sposób. Instalacja dodatkowego oprogramowania, czy też uzyskanie dostępu do nowych funkcji to tylko niektóre z możliwości. Sony PlayStation 4 jest bowiem w stanie z powodzeniem obsłużyć wiele dystrybucji systemu Linux, co sprawia, że możemy zamienić ten sprzęt w pełnoprawny komputer.

Autor: Natan Faleńczyk

Konsola Sony PlayStation 4 po wspomnianym czasie na rynku może nam zaoferować naprawdę sporo, natomiast musimy posiadać odpowiedni egzemplarz, aby wykorzystać jej możliwości — o czym więcej za moment. Instalacja wybranej dystrybucji systemu Linux nie jest trudna, jednak trzeba się liczyć z tym, że zabierze nam trochę czasu. Po przejściu przez cały proces otrzymamy do dyspozycji komputer, który będzie mógł nam służyć zarówno do emulacji starszych konsol oraz codziennej pracy, jak i rozrywki w postaci np. oglądania filmów. Oczywiście będziemy w stanie zagrać również w produkcje z platformy Steam. Natomiast nie powinniśmy się nastawiać na flagową wydajność, ponieważ omawiany sprzęt nie będzie nam w stanie jej zapewnić. Podczas przechodzenia przez kroki z tego poradnika poznamy także kilka przydatnych funkcji, takich jak zdalny dostęp do wszystkich plików z konsoli (FTP). Najpierw zapoznamy się jednak ze specyfikacją, a następnie zostaną omówione wymagania dotyczące możliwości instalacji Linuxa.

Konsola Sony PlayStation 4 została wyposażona w specjalny układ AMD Jaguar, który jest tak naprawdę połączeniem dwóch czterordzeniowych APU (procesor i układ graficzny w jednym). Mamy więc do czynienia z 8-rdzeniowym procesorem, którego taktowanie ustalono na 1,6 GHz, a także z układem graficznym AMD Radeon z 18 jednostkami obliczeniowymi (CU) - porównywalna moc z układem NVIDIA GeForce GTX 750 Ti lub AMD Radeon 7850. Do tego możemy liczyć na 8 GB pamięci RAM w standardzie GDDR5. Prawie trzy lata po debiucie konsola przeszła "lifting": ukazała się wtedy wersja Slim — na pokład trafiły nowsze moduły Wi-Fi oraz Bluetooth, a także nieco szybsze porty USB 3.1 typu A. Jak sama nazwa wskazuje, konstrukcja stała się przy okazji dużo smuklejsza. Specyfikacja nie robi dziś na nikim zbyt wielkiego wrażenia, ale wciąż można ją naprawdę dobrze wykorzystać.

Sony PlayStation 4 Sony PlayStation 4 Slim Procesor AMD Jaguar (28 nm)

8C/8T (1,6 GHz) Układ graficzny AMD Radeon (Liverpool)

800 MHz, 18 CU, 1,84 TFLOPS Pamięć RAM 8 GB GDDR5 (5500 MT/s) Nośnik danych 2,5" SATA II (3,0 Gb/s, 500 GB - 2 TB) Łączność Wi-Fi 4, Bluetooth 2.1, Port Ethernet (1 Gb/s) Wi-Fi 5, Bluetooth 4.0, Port Ethernet (1 Gb/s) Złącza i napędy 1 x HDMI 1.4a

1 x Napęd Blu-ray

2 x USB 3.0 typu A 1 x HDMI 1.4a

1 x Napęd Blu-ray

2 x USB 3.1 typu A Wymiary i waga 305 x 274 x 53 mm / 2,8 kg 288 x 265 x 39 mm / 2,1 kg System operacyjny Orbis OS Obsługa API DirectX 11.1, OpenGL 4.6, OpenCL 1.2, Vulkan 1.1, Shader Model 5.1 Data premiery 15 listopada 2013 roku 15 września 2016 roku

Cały proces odblokowania konsoli od Sony będzie opierał się na wykorzystaniu luki w systemie, która pozwala uzyskać praktycznie pełną kontrolę nad urządzeniem. W tym celu będziemy potrzebować pendrive'a, na którym znajdzie się wymagany kod (exploit jądra systemowego, czyli tzw. kernela) — to właśnie nim posłużymy się do usunięcia zabezpieczeń. Wymagane jest również oprogramowanie systemowe w odpowiedniej wersji, a konkretniej 9.00 — jeśli nasza konsola działa na niższej edycji, to znajdziemy kroki, które pozwolą ją zaktualizować (na wcześniejszych wersjach luka także występuje, ale obecnie najlepiej skorzystać z edycji 9.00). Natomiast w przypadku, gdy urządzenie funkcjonuje na nowszym systemie, to niestety niewiele możemy obecnie zrobić. Istnieją już co prawda inne metody, które umożliwiają usunięcie ograniczeń z systemu w odsłonie 11.00 (tzw. PPPwn exploit), jednak jest to bardzo "świeży" temat i nie wszystko na ten moment działa stabilnie — można więc obserwować sytuację, która zapewne zmieni się w najbliższym czasie. Warto się także zaopatrzyć w rozdzielacz USB, ponieważ pozwoli on na jednoczesne podłączenie klawiatury, myszki i nośników USB. System możemy zainstalować zarówno na dysku HDD (lub SSD) konsoli, jak i na przenośnym nośniku danych. Poniżej znajdziemy wymagane rzeczy do instalacji Linuksa.