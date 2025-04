NVIDIA Blackwell i chłodzenie direct-to-chip to 300x większa efektywność wodna i 25x energooszczędniejsze centra danych

Wzrost popularności sztucznej inteligencji prowadzi do zwiększonego zużycia energii i wody w centrach danych. Firmy technologiczne szukają dziś bardziej zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Jedną z odpowiedzi na te wyzwania są nowe systemy chłodzenia cieczą, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki odprowadzamy ciepło z zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej i obniżamy jej koszty eksploatacji.

Nowe systemy chłodzenia NVIDIA oferują znaczną poprawę efektywności energetycznej i wodnej. Jest to niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju nowoczesnych centrów danych AI – Marc Hamilton, NVIDIA.

Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji, a także coraz większe zapotrzebowanie na wydajne centra danych sprawia, że jednym z najpoważniejszych wyzwań staje się chłodzenie urządzeń generujących ogromne ilości ciepła. Tradycyjne systemy powietrzne czy też otwarte układy chłodzenia wodą nie są już wystarczająco efektywne ani ekologiczne. NVIDIA proponuje alternatywę w postaci systemów chłodzenia direct-to-chip z zamkniętym obiegiem cieczy. Technologia ta, zastosowana w nowych platformach Blackwell GB200 NVL72 oraz GB300 NVL72, pozwala bezpośrednio odprowadzać ciepło z komponentów, takich jak GPU i CPU, przy pomocy dedykowanych płyt chłodzących. Efekty są imponujące. Producent podaje, że nowy system zapewnia nawet 300x większą efektywność wodną, a także do 25x wyższą energooszczędność względem zwykłych rozwiązań. To nie tylko ogromny krok w kierunku bardziej ekologicznej technologii, ale też realna oszczędność dla operatorów infrastruktury obliczeniowej.

W zamkniętych systemach ciecz chłodząca krąży bez strat. Pozwala to wyraźnie ograniczyć zużycie zasobów naturalnych, a także wyeliminować potrzebę stosowania mechanicznych chłodziarek. To znacząco zmniejsza zużycie energii elektrycznej. NVIDIA twierdzi, że systemy z bezpośrednim chłodzeniem do chipów są w stanie pracować z cieplejszą wodą, a to dodatkowo ułatwia ich wdrożenie w istniejących centrach danych. Co więcej, technologie te zostały zaprojektowane z myślą o skalowaniu. Ich implementacja ma być możliwa zarówno w dużych obiektach, jak też i w mniejszych serwerowniach. Współpraca z takimi partnerami jak Schneider Electric czy CoolIT Systems ma zapewnić szybszą adaptację technologii przez klientów korporacyjnych. W kontekście coraz częstszych doniesień o problemach z zasobami wodnymi i rosnącym śladzie węglowym infrastruktury IT, chłodzenie direct-to-chip może wkrótce stać się nowym standardem dla sztucznej inteligencji i obliczeń wielkoskalowych.

