Thermaltake UX400 - debiut tanich chłodzeń powietrznych dla procesorów AMD Ryzen i Intel Core Ultra

Thermaltake to znany i ceniony producent solidnych podzespołów komputerowych, zarówno tych przystępnych cenowo, jak i droższych. Tajwańska firma zaprezentowała właśnie nowe chłodzenie powietrzne UX400. Jest to jednowieżowy cooler, który mimo kompaktowych rozmiarów ma poradzić sobie z procesorami o TDP sięgającym nawet 240 W, nie zajmując przy tym dużo miejsca w obudowie. Sprawdźmy więc, jak prezentują się jego pozostałe parametry.

Thermaltake UX400 to tanie i solidne jednowieżowe chłodzenie powietrzne dla procesorów AMD Ryzen i Intel Core Ultra o TDP do 240 W. Cooler posiada cztery ciepłowody oraz jest dostępny z podświetleniem RGB, jak i bez niego.

Thermaltake UX400 to jednowieżowe chłodzenie powietrzne, kompatybilne z szeroką gamą gniazd od AMD AM2 do AM5 oraz od Intel LGA 1150 do LGA 1851, z wyłączeniem platform HEDT. Cooler wyposażono w cztery ciepłowody o średnicy 6 mm, które pozwalają na skuteczne chłodzenie procesorów o TDP sięgającym 240 W. Za odprowadzanie ciepła z aluminiowego radiatora odpowiada pojedynczy wentylator 120 mm konstrukcyjnie zbliżony do serii TOUGHFAN, choć cechujący się nieco słabszymi parametrami. Pracuje on w zakresie od 700 do 1800 RPM, generuje ciśnienie statyczne na poziomie 1,47 mmH2O i zapewnia przepływ powietrza wynoszący 62,72 CFM przy generowanej głośności do 25 dB(A).

Thermaltake UX400 dostępny jest w dwóch wariantach z podświetleniem RGB oraz bez niego, a także w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Produkt można już kupić bezpośrednio na stronie producenta. Wersje bez RGB wyceniono na około 21 dolarów, czyli 79 zł, natomiast modele z podświetleniem LED kosztują 24 dolary, co daje około 90 zł. W nadchodzących tygodniach chłodzenia powinny trafić także do międzynarodowych dystrybutorów, dlatego wkrótce można spodziewać się ich obecności również w polskich sklepach.

Źródło: Thermaltake