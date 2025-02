Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro i EX 14 Pro - nowa wersja kolorystyczna wentylatorów z połączeniem łańcuchowym i bez RGB

Thermaltake, podobnie jak inni producenci sprzętu komputerowego, wypuścił jakiś czas temu serię wentylatorów TOUGHFAN, które oferują możliwość magnetycznego łączenia łańcuchowego. Nadto wentylatory te pozwalają na samodzielne przeinstalowanie i obrócenie łopatek, co umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza w obudowie lub stworzenie estetycznej konfiguracji push-pull na chłodnicy. Obecnie producent wprowadził również biały wariant kolorystyczny dla tej linii.

Wentylatory Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro i EX14 Pro doczekały się nowego wariantu kolorystycznego. Modele te oferują magnetyczne łączenie łańcuchowe oraz możliwość samodzielnej wymiany łopatek, co pozwala na łatwą zmianę kierunku przepływu powietrza.

Seria Thermaltake TOUGHFAN obejmuje dwa modele – EX12 Pro i EX14 Pro. Łopatki wentylatorów wykonano z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP), co przekłada się na większą sztywność materiału i lepsze parametry pracy. Wentylatory wyposażono w łożyska hydrauliczne, choć w tej półce cenowej można by oczekiwać łożysk FDB (Fluid Dynamic Bearing). Nadto na rogach ramy znajdziemy gumowe podkładki antywibracyjne, które mają redukować drgania o 80%. Mimo to TOUGHFAN EX12 Pro oferuje dobre parametry: pracuje w zakresie od 500 do 2000 RPM, osiąga ciśnienie statyczne na poziomie 3,19 mmH2O oraz przepływ powietrza wynoszący 70,8 CFM, generując przy tym hałas o natężeniu 22,6 dB(A) w standardowym ułożeniu łopatek.

Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro

Standard Blade Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro

Reverse Blade Thermaltake TOUGHFAN EX14 Pro

Standard Blade Thermaltake TOUGHFAN EX14 Pro

Reverse Blade Szerokość 120 mm 120 mm 140 mm 140 mm Grubość 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm Minimalna prędkość obrotowa 500 RPM 500 RPM 500 RPM 500 RPM Maksymalna prędkość obrotowa 2000 RPM 2000 RPM 2000 RPM 2000 RPM Ciśnienie statyczne powietrza 3,19 mmH2O 2,60 mmH2O 3,57 mmH2O 2,95 mmH2O Przepływ powietrza 70,8 CFM 64,21 CFM 119,6 CFM 102,3 CFM Maksymalna głośność 22,6 dB (A) 29,8 dB (A) 31,6 dB (A) 34,1 dB (A) Maksymalny prąd zasilania 0,17 A 0,17 A 0,3 A 0,3 A Maksymalny pobór mocy 2,04 W 2,04 W 3,6 W 3,6 W Rodzaj łożyska Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne Żywotność łożyska 40 000 godzin 40 000 godzin 40 000 godzin 40 000 godzin Kolorystyka Czarna i biała Czarna i biała Czarna i biała Czarna i biała Podświetlenie RGB Brak Brak Brak Brak Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata Cena sugerowana 3 szt. - 352,20 zł 3 szt. - 352,20 zł 3 szt. - 378,33 zł 3 szt. - 378,33 zł

Model TOUGHFAN EX14 Pro pracuje w zakresie od 500 do 2000 RPM, osiągając ciśnienie statyczne na poziomie 3,57 mmH2O i przepływ powietrza wynoszący 119,6 CFM, przy poziomie hałasu 31,6 dB(A) w standardowym ustawieniu łopatek. Wentylatory można łączyć łańcuchowo dzięki wbudowanym magnesom i konektorom. W zestawie znajdziemy także dodatkowy komplet łopatek o orientacji rewersyjnej, co umożliwia łatwą zmianę kierunku przepływu powietrza, a przy okazji pozwala zachować estetykę w obudowie. Rozwiązanie to eliminuje konieczność planowania orientacji wentylatorów przed montażem, dając swobodę zmian instalacyjnych w dowolnym momencie. Producent podkreśla, że łatwo zdejmowalne łopatki ułatwiają czyszczenie wentylatorów. Warto jednak zaznaczyć, że po zmianie na wersję rewersyjną, parametry ulegają pogorszeniu – szczegóły oraz ceny sugerowane przez producenta znajdziecie w tabeli powyżej.

Źródło: Thermaltake