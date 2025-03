Thermaltake rozszerza serię wydajnych, niedrogich wentylatorów CT ARGB Sync o nowe modele z rewersyjnymi łopatkami

Na rynku pojawia się coraz więcej wentylatorów rewersyjnych, które charakteryzują się odwrotnym przepływem powietrza i nie psują estetyki nowoczesnych komputerów gamingowych, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań. Thermaltake odpowiada na to zapotrzebowanie, prezentując nowe modele o szerokości 120 i 140 mm z niedrogiej, średniopółkowej serii CT ARGB Sync. Przyjrzyjmy się zatem specyfikacji i możliwościom nowych produktów tajwańskiej firmy.

Thermaltake CT ARGB Sync to seria wydajnych, średniopółkowych wentylatorów komputerowych z możliwością łączenia łańcuchowego. Linia ta została właśnie rozszerzona o nowe warianty kolorystyczne oraz modele z rewersyjnymi łopatkami, które zapewniają odwrócony przepływ powietrza.

Seria Thermaltake CT ARGB Sync została właśnie rozszerzona o nowe wentylatory rewersyjne o średnicach 120 mm i 140 mm, dostępne również w nowych wariantach kolorystycznych: niebieskim i zielonym. Model CT120 Reverse ARGB Sync charakteryzuje się minimalną prędkością 500 RPM i maksymalną 2000 RPM. Wentylator ten osiąga maksymalne ciśnienie statyczne na poziomie 1,87 mmH2O, przepływ powietrza równy 65,82 CFM i maksymalną głośność 31,2 dB. Parametry te sugerują, że CT120 Reverse ARGB Sync jest optymalny do dostarczania powietrza do wnętrza obudowy, przy zachowaniu estetyki dzięki odwróconym łopatkom skierowanym do jej wnętrza. Model CT140 Reverse ARGB Sync osiąga maksymalną prędkość obrotową 1800 RPM i minimalną 500 RPM. Wentylator generuje ciśnienie statyczne na poziomie 2,54 mmH2O i przepływ powietrza wynoszący 94,95 CFM, przy głośności 32,8 dB. Jednostka CT140 Reverse ARGB Sync zdaje się dosyć uniwersalnym wyborem, który sprawdzi się zarówno w obudowach, jak i na radiatorach oraz chłodnicach.

Thermaltake CT120 ARGB Sync Thermaltake CT120 Reverse ARGB Sync Thermaltake CT140 ARGB Sync Thermaltake CT140 Reverse ARGB Sync Szerokość 120 mm 120 mm 140 mm 140 mm Grubość 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm Minimalna

prędkość obrotowa 500 RPM 500 RPM 500 RPM 500 RPM Maksymalna prędkość obrotowa 2000 RPM 2000 RPM 1500 RPM 1800 RPM Ciśnienie

statyczne powietrza 2,23 mmH2O 1,87 mmH2O 2,3 mmH2O 2,54 mmH2O Przepływ powietrza 57,05 CFM 65,82 CFM 77,37 CFM 94,95 CFM Maksymalna głośność 25,8 dB 31,2 dB 30,5 dB 32,8 dB Maksymalny

prąd zasilania 0,32 A 0,32 A 0,32 A 0,32 A Maksymalny

pobór mocy 1,6 W 1,6 W 1,6 W 1,6 W Rodzaj łożyska Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne Żywotność łożyska 40 000 godzin 40 000 godzin 40 000 godzin 40 000 godzin Kolorystyka Czarna, biała,

zielona, niebieska Czarna, biała,

zielona, niebieska Czarna, biała,

zielona, niebieska Czarna, biała,

zielona, niebieska Cena z VAT za 2 sztuki 31,90 euro,

około 137 zł 35,90 euro,

około 154 zł 31,90 euro,

około 137 zł 35,90 euro,

około 154 zł

W ofercie Thermaltake znajdują się również modele wentylatorów ze standardowymi łopatkami, takie jak CT120 ARGB Sync, który charakteryzuje się identycznymi parametrami obrotowymi jak wersja rewersyjna (500-2000 RPM). Jednakże model ten oferuje wyższe ciśnienie statyczne wynoszące 2,23 mmH2O, przy nieco niższym przepływie powietrza równym 57,05 CFM i niższej głośności na poziomie 25,8 dB. Dostępny jest również model CT140 ARGB Sync, który pracuje w zakresie prędkości obrotowych od 500 RPM do 1500 RPM, osiągając maksymalną głośność 30,5 dB. Wentylator ten generuje ciśnienie statyczne na poziomie 2,3 mmH2O oraz przepływ powietrza równy 77,37 CFM. Warto zauważyć, że tradycyjne wentylatory są generalnie cichsze od swoich rewersyjnych odpowiedników, chociaż, jak pokazuje model 140 mm z odwróconymi łopatkami, nie zawsze są bardziej wydajne. Wszystkie modele z serii Thermaltake CT ARGB Sync zostały wyposażone w 9 diod LED ARGB i wykorzystują połączenie łańcuchowe, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie kablami, a także zastosowano w nich łożyska hydrauliczne. Nowe modele są już dostępne do kupienia na europejskiej stronie producenta w kolorach czarnym, białym, zielonym i niebieskim. Warto zwrócić uwagę, że wentylatory są sprzedawane wyłącznie w paczkach po dwie sztuki, a ich ceny zostały podane w tabeli powyżej.

Thermaltake CT120 ARGB Sync

Thermaltake CT120 Reverse ARGB Sync

Źródło: Thermaltake