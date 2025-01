Thermaltake TR100 Mini - debiut rynkowy małej i przenośnej obudowy PC dla płyt głównych ITX i dużych kart graficznych

Obecnie na rynku zauważalny jest trend na coraz większe obudowy komputerowe, które niemal w całości są wykonane ze szklanych paneli. Jednocześnie rośnie w siłę przeciwny nurt, skupiający się na tworzeniu kompaktowych, lecz wydajnych komputerów. Dla tej grupy użytkowników firma Thermaltake opracowała model TR100 Mini, który pomieści nawet trzy-slotową kartę graficzną, a rozmiar obudowy pozwala na transport w dedykowanej walizce podróżnej.

Thermaltake TR100 Mini to obudowa typu Small Form Factor, która pomieści duże karty graficzne oraz chłodzenie cieczą AiO 280 mm. Wyposażona w ułatwienia montażowe i opcjonalny wyświetlacz LCD.

Thermaltake TR100 Mini to obudowa typu Small Form Factor, choć producent określa ją mianem Mini Case, co może być mylące. Konstrukcja została wykonana z walcowanej na zimno stali SPCC, choć producent nie ujawnia dokładnej grubości jej ścianek. Wnętrze obudowy jest przystosowane wyłącznie do płyt głównych w formacie mini ITX oraz zasilaczy w standardzie SFX i SFX-L o maksymalnej długości 130 mm. Pomimo kompaktowych wymiarów, TR100 Mini oferuje wystarczająco dużo miejsca na większość dostępnych na rynku kart graficznych, w tym nadchodzącą NVIDIA GeForce RTX 5090. Jednakże użytkownicy muszą liczyć się z ograniczeniami w zakresie chłodzenia procesora – maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego wynosi jedynie 68 mm, co eliminuje większość dostępnych modeli. Tym samym konstrukcja zdaje się być dedykowana głównie systemom chłodzenia cieczą typu AiO.

Thermaltake TR100 Mini Typ obudowy Mini Case (Small Form Factor) Wymiary (L/W/H) 391 / 179 / 294 mm Waga Brak danych Maksymalna długość karty graficznej 360 mm Maksymalna wysokość karty graficznej 70 mm (3 sloty rozszerzeń) Maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego 68 mm Maksymalna długość (PSU) zasilacza 130 mm Obsługiwane formaty (PSU) zasilaczy SFX / SFX-L Obsługiwane formaty płyt głównych Mini ITX Obsługa płyt głównych z odwrotnymi złączami Nie Obsługiwane rozmiary wentylatorów - góra 2x 120 / 2x 140 mm Obsługiwane formaty chłodnic - góra 120 / 140 / 240 / 280 mm Miejsce dla nośników SSD 2,5 cala 1 / 2 Panel I/O 1x USB 3.2 Gen 2 typu C

2x USB 3.0 typu A

1x Combo Jack 3,5 mm

Thermaltake TR100 Mini, mimo swoich kompaktowych wymiarów, oferuje szerokie możliwości montażowe. Producent zadbał o możliwość instalacji dwóch wentylatorów o średnicy 120 lub 140 mm oraz chłodnic o długości do 280 mm. Dodatkowym ułatwieniem podczas montażu podzespołów jest wyciągana rama montażowa oraz szybko demontowalne ścianki, co znacząco usprawnia proces składania komputera. Obudowa wyposażona jest w trzy filtry przeciwkurzowe zlokalizowane na górze, dole oraz przodzie konstrukcji. Mimo niewielkiej przestrzeni, w środku znalazło się miejsce na dwa nośniki SSD w formacie 2,5 cala. Dodatkowo użytkownicy mogą wzbogacić swój sprzęt o opcjonalny wyświetlacz o przekątnej 3,9 cala i rozdzielczości 128 x 480 px, który można zamontować na froncie obudowy. Ciekawym rozwiązaniem jest także opcjonalna walizka podróżna, zdolna pomieścić nie tylko samą obudowę, ale również akcesoria takie jak okulary VR, przenośny monitor, myszkę oraz klawiaturę. Cena TR100 Mini wynosi 129,99 dolarów, co z uwzględnieniem podatku VAT powinno przełożyć się na około 650 zł.

Źródło: Thermaltake