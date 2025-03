Antec FLUX SE - obudowa Mid Tower z drewnianym akcentem, która oferuje 5 wentylatorów i wygłuszające panele boczne

Amerykańska firma Antec, która jest stosunkowo znanym producentem obudów komputerowych (choć nie tylko), przychodzi do nas z kolejną propozycją. Zaprezentowany model, czyli FLUX SE, okazuje się jednak nieznacznie zmienioną wersją podstawową. Ponownie mamy bowiem do czynienia z taką samą konstrukcją, w której szklany panel boczny zastąpiono metalowym, natomiast obydwa mają teraz dodatkową warstwę wygłuszającą. Całość wciąż prezentuje się bardzo gustownie.

Antec FLUX SE to nowy wariant obudowy komputerowej, który w zamian za szklany panel boczny oferuje nam dwa metalowe z warstwą wygłuszającą. Znowu spotkamy się z drewnianym akcentem i wentylatorami w zestawie.

Nowa obudowa zachowuje funkcjonalność poprzednika i kolejny raz oferuje format Mid Tower o sporych możliwościach. Przedni panel, na którym widoczna jest ramka z drewna orzechowego, jest zdejmowalny, więc mamy łatwy dostęp do zamontowanych wentylatorów. Podobnie wygląda sytuacja w kwestii dwóch górnych elementów, więc montaż chłodzenia wodnego (do 360 mm) będzie jeszcze łatwiejszy, gdyż może się odbyć zupełnie poza obudową. Z kolei panele boczne są zintegrowane z pianką, która ma za zadanie wygłuszać całą konstrukcję. Na dole znajdziemy filtr przeciwpyłowy, który można wyciągnąć, co sprawi, że jego czyszczenie nie będzie problematyczne.

Antec FLUX Antec FLUX SE Format Mid Tower Materiały Stal, Plastik, Drewno Płyty główne E-ATX (≤330mm), ATX, Micro-ATX, ITX Przedni panel 1 x Przycisk Reset

2 x USB 3.0 typu A

1 x Przycisk zasilania

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C (10 Gb/s) Panele boczne Szkło hartowane (4 mm) + Płyta metalowa Metalowe z wygłuszeniem Sloty rozszerzeń 7 Nośniki danych 3,5"/2,5" - 2/2

2,5" - 1 Wentylatory Przód: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm

Góra: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm

Osłona zasilacza - 2 x 120 mm / 2 x 140 mm

Tył: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm Radiator Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm

Góra: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm

Tył: 120 / 140 mm Chłodzenie CPU ≤ 180mm Długość GPU ≤ 408mm Długość PSU z przewodem ≤ 235mm (z HDD) Filtr przeciwpyłowy Tak, dół (możliwość wyjęcia) W zestawie 3 x 120 mm PWM (przód) | P12

1 x 120 mm PWM (PSU) | P12 Reverse

1 x 140 mm PWM (tył) | P14 Wymiary 484 x 239 x 502 mm Waga 9,27 kg 8,8 kg Gwarancja 2 lata Cena Ok. 550 zł 115 euro

W środku spotkamy się z wbudowanym kontrolerem PWM, choć już bez możliwości kontrolowania podświetlenia (A-RGB) - w tym przypadku jest więc nieco gorzej niż w bazowej odsłonie. Na pewno na plus trzeba zaliczyć sposobność montażu płyt głównych, w których złącza znajdują się z tyłu (lista wspieranych modeli na stronie producenta). Samo okablowanie będziemy w stanie schludnie ułożyć. Wnęka na zasilacz zawiera w sobie także miejsce na nośniki (HDD i SSD), a nad nią jest już fabrycznie umieszczony jeden wentylator (Reverse). Producent oferuje nam łącznie pięć wentylatorów, więc w przypadku pozostałych: trzy są na przodzie, a jeden z tyłu. Na ten moment znamy jedynie cenę w euro, a nowość powinna pojawić się w sklepach w ciągu dwóch tygodni. Wszystkie szczegóły znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: TechPowerUp, Antec, Wikipedia