Antec Flux - prezentacja nowej stylowej obudowy komputerowej Midi Tower bez RGB z elementami z orzecha włoskiego

W ostatnich latach na rynku obudów komputerowych można zaobserwować dwie główne mody: duże oszklone produkty a'la akwarium oraz bardziej tradycyjne obudowy z drewnianymi wykończeniami i elementami stylistycznymi. Do tej ostatniej kategorii wpisuje się nowa seria Flux, czyli obudów Midi Tower od Antec. Zdecydowanie jest to propozycja klasyczna, pozbawiona LED-ów i możliwości instalacji wentylatorów na bocznej ściance.

Antec zaprezentował nową serię obudów Midi Tower bez podświetlenia LED RGB pod nazwą Flux. Produkty cechują się drewnianymi elementami z orzecha włoskiego lub brzozy. Do obudowy zmieścimy chłodnice 420 mm.

Antec Flux to obudowy komputerowe typu Midi Tower, które posiadają front mesh oprawiony drewnianymi listwami z orzecha włoskiego lub brzozy, w zależności od wariantu kolorystycznego. Na boku obudowy znajduje się szkło hartowane o grubości 4 mm. Produkt jest pozbawiony wbudowanego oświetlenia LED, włącznie z pięcioma preinstalowanymi wentylatorami 120 mm, choć producent dostarcza wraz z obudowami kontroler PWM ze wsparciem dla oświetlenia ARGB. Nowe produkty mają długość 484 mm, szerokość 239 mm i wysokość 502 mm, a ważą 9,27 kg. Antec umożliwia zainstalowanie płyt głównych z serii ASUS BTF i MSI Project Zero w formatach E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. Do wnętrza obudowy można również zamontować chłodzenia powietrzne o maksymalnej wysokości 180 mm, karty graficzne o długości do 408 mm i zasilacze ATX o maksymalnej długości 235 mm.

Obudowy z serii Flux pomieszczą również dziewięć wentylatorów 120 mm lub osiem wentylatorów 140 mm. Otrzymujemy również możliwość zainstalowania chłodnicy o rozmiarze do 360 mm na górze, chłodnicy 120 lub 140 mm z tyłu oraz chłodnic do 420 mm z przodu obudowy. Na nośniki SSD i dyski twarde przewidziano dwa uniwersalne sloty i jeden 2,5-calowy. Na panelu I/O znajdziemy jeden port USB 3.1 typu C, dwa porty USB 3.0 typu A oraz gniazdo combo Jack 3,5 mm dla słuchawek i mikrofonu. Antec Flux będzie dostępny w białej i czarnej wersji kolorystycznej. Oficjalna data dostępności i ceny nowych produktów nie są jeszcze znane, choć szacuje się, że będą one wynosić od 70 do 80 dolarów. Można zatem przewidywać, że polskie ceny netto zostaną określone w granicach od 275 do 315 zł.

