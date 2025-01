Sharkoon Rebel C80G i C80M - nowe obudowy PC odznaczające się ciekawym panelem przednim i dużymi możliwościami

Sharkoon wprowadził do oferty nowe obudowy PC dla graczy. Modele Rebel C80G i Rebel C80M oferują m.in. możliwość wertykalnego montażu karty graficznej, instalację wentylatora chłodzącego rewers gniazda procesora oraz montaż wentylatorów zarówno na froncie obudowy, jak i na jej boku. Produkty te są przygotowane zarówno dla entuzjastów podświetlenia RGB, jak i dla tych, którzy preferują lepszą przewiewność obudowy bez podświetlenia LED.

Sharkoon zaprezentował nowe obudowy PC, które, choć nie oferują drewnianych elementów jak bliźniaczy model Rebel C70G, wciąż posiadają ciekawy stylistycznie front. Modele Rebel C80G i C80M mają wymiary 495 mm wysokości, 498 mm długości i 230 mm szerokości, ważąc 9,6 kg. Obudowy te pomieszczą standardowe płyty główne w formatach ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. Maksymalna dopuszczalna długość karty graficznej wynosi 400 mm. Powietrzne chłodzenie procesora może mieć wysokość do 165 mm, a długość zasilacza w standardzie ATX może osiągać do 270 mm. Na panelu I/O obudowy znajdują się dwa porty USB 3.0 typu A, jedno złącze USB typu C oraz gniazdo combo Jack 3,5 mm dla audio.

Modele Sharkoon Rebel C80G i C80M pozwalają na zainstalowanie chłodnicy o długości od 120 mm do 360 mm i grubości do 60 mm lub trzech wentylatorów 120 mm na górnej ściance. Na boku obudowy można zamontować do czterech wentylatorów 120 mm lub drugą chłodnicę 120 mm. Na przednim panelu możliwe jest zainstalowanie do trzech wentylatorów 120 mm lub 140 mm. Z tyłu obudowy znajduje się miejsce na montaż wentylatora 120 mm, a od strony serwisowej przewidziano miejsce na jeden wentylator 120 mm chłodzący rewers gniazda procesora. Obudowa umożliwia instalację trzech dysków HDD 3,5 cala lub trzech dysków HDD/SSD 2,5 cala. Model Rebel C80G wyposażono w boczny panel z hartowanego szkła, natomiast model Rebel C80M ma boczny panel z metalowej siatki. Produkty są już dostępne w sprzedaży wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej, w cenie 109,90 euro, czyli około 470 zł.

Źródło: Sharkoon