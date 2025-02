Sharkoon Rebel C70G RGB - nowa obudowa ATX mid-tower z drewnianymi elementami na froncie

Na rynku pojawiają się od czasu do czasu obudowy komputerowe posiadające w swojej konstrukcji elementy drewniane. Zazwyczaj tego typu rozwiązania są postrzegane jako produkty typu premium, ale na część z nich mogą sobie pozwolić także mniej zamożni użytkownicy. Swoją propozycję zaprezentowała firma Sharkoon. Obudowie Rebel C70G RGB nie sposób odmówić stylowego wyglądu. Nie powinna też zbytnio nadwyrężyć finansów potencjalnych klientów.

Sharkoon Rebel C70G RGB to stylowa obudowa typu mid-tower ATX z drewnianymi elementami. Umożliwia montaż aż jedenastu wentylatorów, co powinno zapewnić optymalne warunki pracy dla wszystkich podzespołów.

Cechą charakterystyczną obudowy Sharkoon Rebel C70G RGB, oprócz bardzo ładnego drewnianego frontu, jest możliwość zainstalowania aż jedenastu wentylatorów 120 mm. To sprawia, że konstrukcja ta nadaje się do sprzętu o najbardziej wyśrubowanych wymaganiach w kwestii chłodzenia. Fabrycznie zainstalowane są cztery wentylatory. Trzy z nich znajdują się z przodu i jeden w tylnej części. Trzy kolejne można zainstalować obok tacki przeznaczonej na płytę główną, jeden za tacką oraz trzy pod górnym panelem. Nie zabrakło także oczywiście wyjmowanego filtru przeciwkurzowego na spodzie konstrukcji oraz wsparcia dla podświetlenia RGB. Panel boczny wykonano ze szkła hartowanego. Dostępny będzie jednak także wariant z metalowym panelem typu mesh, co powinno jeszcze korzystniej wpłynąć na temperatury podzespołów znajdujących się wewnątrz.

Producent zadbał ponadto o wspornik służący do podtrzymywania kart graficznych. Jest to obecnie dosyć istotny element, który zapobiega nadmiernemu obciążeniu i potencjalnemu uszkodzeniu wyżej pozycjonowanych GPU. Sharkoon Rebel C70G RGB posiada miejsca na trzy dyski 3,5 cala oraz tyle samo miejsc na nośniki 2,5-calowe. Mogą one być instalowane modułowo. Na obudowie znajdują się dwa porty USB-A 3.0, jeden USB-C 3.2 Gen 2 oraz złącze audio TRRS. Konstrukcja waży standardowo 9,3 kg, a jej wymiary wynoszą 47,9 x 23,0 x 49,5 cm. Można w niej zmieścić karty graficzne o długości maksymalnie 40 cm, chłodzenie procesora o wysokości do 16,5 cm oraz zasilacz o długości do 27 cm. Cena obudowy nie przyprawia na szczęście o zawrót głowy. Na rynku europejskim trzeba za nią zapłacić 120 euro.

