Sharkoon Rebel C60 RGB - prezentacja nowej obudowy komputerowej stawiającej na nowoczesny design

Sharkoon to niemiecka firma produkująca osprzęt komputerowy, najczęściej celując w dobry stosunek ceny do jakości i możliwości. Nie inaczej jest w najnowszych obudowach komputerowych Rebel C60 RGB, które stawiają na minimalizm i prosty design, równocześnie oferując miejsce dla nowoczesnych i opasłych kart graficznych. Dodatkowo producent zadbał o dodatkowe wspomaganie ich chłodzenia za pomocą preinstalowanego ukośnego wentylatora na spodzie produktu.

Model Rebel C60 RGB jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: biały i czarnym o długości 457 mm, szerokości 230 mm i wysokości 495 mm oraz wadze 9,3 Kg. Obudowa oferuje panel boczny i frontowy ze szkła hartowanego bez dodatkowych wlotów powietrza. Sharkoon tak zaprojektował obudowę, aby nawet spore karty graficzne do 400 mm zmieściły się w jej wnętrzu. Co za tym idzie, przednie wentylatory przeniosły się obok tacki płyty głównej. Do wnętrza zmieścimy naprawdę długie zasilacze do 270 mm i radiatory CPU do 165 mm. Producent nadto podaje, że maksymalna grubość chłodnicy AIO jest przewidziana do 60 mm wraz z zainstalowanymi wentylatorami. Warto wspomnieć, że obudowa ta pozwala na instalowanie chłodzeń wodnych jedynie na topie i możemy tam zmieścić maksymalnie chłodnice 360 mm.

Rebel C60 RGB posiada cztery preinstalowane wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB. Jeden znajdziemy na tyle obudowy, dwa na bocznej ściance oraz jeden w "piwnicy", który jest ustawiony pod kątem i ma za zadanie wspierać systemy chłodzeń kart graficznych. Jednakże istnieje również możliwość dołożenia trzeciego wentylatora 120 mm obok płyty głównej oraz zainstalowanie 120 mm jednostek na topie obudowy. Zaznaczyć trzeba, że obudowa nie wspiera wentylatorów o wymiarach 140 mm. Jeżeli chodzi o pamięci masowe, to możemy wyposażyć ten produkt w trzy dyski HDD 3,5 cala i trzy dyski HDD/SSD 2,5 cala. Z racji na wymiary "skrzynki" do środka zmieścimy jedynie płyty główne w formacie: ATX, Mini-ITX i Micro-ATX. Do produktu możemy dokupić również opcjonalne akcesorium Rebel C Series VGC Kit 4.0, które pozwala zainstalować karty grafiki w pozycji pionowej. Obudowę wyceniono na 109,90 euro, a więc okolice 477 zł. Jednak jeszcze nie wiemy kiedy produkt pojawi się w polskich sklepach.

