Sharkoon VS8 oraz VS9 - minimalistyczne obudowy ATX Midi Tower w wersjach do biura, jak i do pokoju gracza

Marka Sharkoon zaprezentowała właśnie dwie nowe obudowy typu ATX Midi Tower, które reprezentują minimalistyczny design. VS8 i VS9 udostępniono nie tylko w dwóch wersjach kolorystycznych (biel lub czerń), ale także w wersji z blaszanym lub szklanym panelem bocznym. Dzięki temu nowe modele odnajdą się zarówno w eleganckim biurze, jak i w pokoju gracza. Zwłaszcza że w zestawach odnajdziemy też podświetlane przez diody RGB LED wentylatory.

Obudowy Sharkoon VS8 i VS9 różnią się designem (inny front), dodatkowo wersje biurowe posiadają nie jeden, a dwa porty USB 3.0 na panelu I/O. Z kolei wersje z dopiskiem RGB są bogatsze o dwa wentylatory i podświetlenie.

Zarówno w przypadku modelu VS8 jak i VS9, na tyle obudowy zamontowano 120-mm wentylator. Takie jednostki znajdziemy także na froncie w liczbie dwóch, ale dotyczy to tylko modeli z dopiskiem RGB. I to tyle, jeśli chodzi o preinstalowane chłodzenie. W razie potrzeby w obudowie można jednak domontować jeszcze trzecie 120-mm "śmigło" na froncie, a także dwa modele 120 lub 140-mm. Alternatywnie w obudowach zmieszczą się dwa radiatory chłodzenia cieczą - do 360-mm na froncie oraz 240-mm na topie. Jeśli chodzi o podświetlenie (dotyczy obudów z dopiskiem RGB) to jest ono adresowalne i sterowalne przez dołączony kontroler. Trzeba jednak pamiętać, że fabrycznie podświetlany jest tylko tylni wentylator. W razie potrzeby pod kontroler można podłączyć jednak oczywiście inne iluminujące komponenty.

Sharkoon VS8 i VS8 RGB w wersji czarnej

Sharkoon VS9 i VS9 RGB w wersji czarnej

Sharkoon VS8 RGB i VS9 RGB w wersji białej

Pomimo dość kompaktowych wymiarów (42,3 x 20,5 x 48,5 cm), w obudowach VS8 i VS9 zmieszczą się również nieco większe komponenty sprzętowe. We wszystkich wersjach długość karty graficznej może wszak wynosić 35 centymetrów, podczas gdy cooler CPU może mieć wysokość do 15,8 centymetra, a zasilacz długość do 21 centymetrów. Wszystkie zainstalowane komponenty są chronione przez trzy filtry przeciwkurzowe: z przodu, na górze i na dole obudowy. Filtry można oczywiście w razie potrzeby łatwo wyjąć i wyczyścić. VS8 i VS9 oferują również takie same możliwości montażu magazynów danych. Możemy więc zzainstalować do dwóch 3,5-calowych dysków HDD i do czterech 2,5-calowych nośników SSD.

Sharkoon VS8 RGB - wnętrze

Sharkoon VS9 - wnętrze

Jeśli chodzi o łączność, standardowe wersje biurowe (z panelem ze stali) bazują na dwóch sprawdzonych portach USB 3.0, a także starszym porcie USB 2.0. Do tego dochodzą oczywiście obowiązkowe porty audio, a wszystkie złącza są łatwo dostępne na górze obudowy. Zamiast portu USB 2.0 typu A, wersje RGB oferują złącze USB typu C do szybkiego ładowania i przesyłania danych mobilnych. Nowe obudowy Sharkoon w kolorze czarnym wyceniono na 44,90 euro, z kolei wersje z dopiskiem RGB (białe jak i czarne) na 59,90 euro.

Źródło: Sharkoon