Sharkoon Rebel P30 Gold - nowa seria modularnych zasilaczy z certyfikatem 80 Plus Gold i złączem 12VHPWR

Producenci coraz chętniej wprowadzają na rynek zasilacze wyposażone w złącze 12VHPWR. Dzięki zgodności z najnowszym standardem ATX 3.0 posiadacze najwydajniejszych karty graficznych nie są zmuszeni do korzystania z mało estetycznych przejściówek. Sharkoon zapowiedział wprowadzenie na rynek czterech nowych zasilaczy o mocy od 850 do 1300 W. Przygotowano także wariant dla osób preferujących białe zestawy komputerowe.

Rebel P30 Gold to nowa seria zasilaczy skierowana przede wszystkim do graczy. Do sprzedaży trafią cztery jednostki o mocy od 850 do 1300 W.

W skład serii Rebel P30 Gold wchodzą łącznie cztery modele o mocy od 850 do 1300 W. Wszystkie jednostki wyróżniają się certyfikatem 80 Plus Gold, który potwierdza m.in. 90-procentową sprawność przy obciążeniu na poziomie 20 procent. Nowe zasilacze wyposażone zostały w szereg zabezpieczeń: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP. Producent deklaruje, że dzięki zastosowaniu japońskich kondensatorów oraz przetwornicy DC/DC użytkownicy mogą liczyć na wysoki poziom niezawodności i stabilności. Za utrzymywanie niskich temperatur odpowiada 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem typu fluid dynamic bearing, a funkcja Zero RPM pozwala całkowicie wstrzymać jego pracę przy niskim obciążeniu.

Wszystkie warianty zaoferują złącze PCIe Gen 5 12VHPWR, które jest niezbędne do zasilenia najwydajniejszych kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000. Oprócz tego do dyspozycji użytkowników oddano dwanaście złącz SATA i maksymalnie osiem PCIe 6+2 pin. W zestawie znajdziemy także adaptery IDE oraz floppy pozwalające na skorzystanie ze starszych urządzeń. Model o mocy 850 W wyceniono na 159 euro (ok. 709 zł); w przypadku wersji 1000 W (dostępnej w kolorze białym i czarnym) należy liczyć się z wydatkiem na poziomie 219 euro (ok. 977 zł). Osoby zainteresowane wariantem 1300 W będą musiały przygotować 239 euro, czyli ok. 1066 zł.

Źródło: Sharkoon