ASUS Prime 750 W Gold oraz Prime 850 Gold - nowe zasilacze z 8-letnią gwarancją producenta oraz standardem ATX 3.0 i PCIe 5.0

ASUS jako jedna z najbardziej znanych marek świata IT, wypuściła na świat nową serię zasilaczy Prime, która wspiera standard ATX 3.0 i posiada wtyczkę 12VHPWR. Producent chwali się również ciekawym designem, który ma sprawić, że przy zakupie jednego modelu, dostaniemy dwie wersje kolorystyczne w ramach 2 w 1. Dodatkowo producent postawił na materiały wysokiej klasy i zapewnił aż 8-letnią gwarancję na produkty z serii Prime.

ASUS Prime 750 W Gold oraz Prime 850 Gold - to nowe zasilacze ze standardem ATX 3.0 i PCIe 5.0 oraz ciekawym designem pozwalającym otrzymać dwie wersje kolorystyczne w ramach 2 w 1.

ASUS zapoczątkował nową serię zasilaczy Prime wydając dwa nowe modele: 750 W (AP-750G) oraz 850 W (AP-850G). Produkty otrzymały certyfikat 80 PLUS Gold, który zawdzięczają materiałom wysokiej klasy oraz znanym i lubianym japońskim kondensatorom, które wytrzymują temperatury nawet 105 stopni. Za chłodzenie podzespołów elektronicznych jest odpowiedzialny 135 mm wentylator, który został wyposażony w podwójne łożysko kulowe. Rozwiązanie to ma zapewniać nawet dwa razy dłuższą wytrzymałość niż łożyska tulejowe.

Na wyposażeniu znajdziemy dwa przewody 8 Pin EPS (4+4), jeden z wtyczką 12VHPWR, jeden kabel 8 Pin PCIe (6+2), jedną wiązkę z dwoma wtykami SATA oraz jedną z trzema wtykami SATA. Dodatkowo producent zastosował nietypowe rozwiązanie gdzie jeden z załączonych przewodów rozpoczyna się wtyczką 12VHPWR i rozdziela się na dwa wtyki 8 PIN PCIe. Warto wspomnieć również o ciekawym designie zasilacza, gdyż producent chwali się, że wystarczy go obrócić, aby zmienić jego kolor i dopasować go do naszej obudowy. Jednak ASUS widocznie nie przewidział, że obrócenie zasilacza oznacza również skierowanie wentylatora PSU do góry. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli posiadamy konstrukcję z ciasnym tunelem powietrznym, to w praktyce zasilacz nie będzie miał w takim ułożeniu zbyt dobrego dostępu do powietrza.

