Thermaltake CTE E660 MX - obudowa PC w której zamontujesz płytę główną do góry nogami i ukryjesz panel I/O

Wraz ze wzrostem temperatur podzespołów komputerowych rośnie potrzeba na coraz lepsze ich chłodzenie. To nierozerwalnie łączy się z zapotrzebowaniem na większe wentylatory i chłodnice cieczy, co zajmuje coraz więcej miejsca i wymaga większych obudów PC. Jednak Thermaltake udowadnia modelem CTE E660 MX, że można stworzyć w pełni funkcjonalną obudowę bez przesadnego zwiększania jej szerokości. Nowość pozwala również ukryć panel I/O płyty głównej.

Thermaltake CTE E660 MX zmienia standardowy sposób montażu płyty głównej, umożliwiając instalację kart graficznych w trzech różnych pozycjach. Dodatkowo obudowa ta pomieści chłodnice o wielkości 420 mm, aż 12 wentylatorów 140 mm i pozwoli ukryć panele I/O podzespołów PC.

Thermaltake zaprezentował obudowę PC, która podąża za obecnie popularną stylistyką, obserwowaną wśród nowości na rynku. Model CTE E660 MX ma wysokość 558,5 mm, długość 513 mm i szerokość 270 mm, ważąc 15,85 kg. Szkło hartowane na przodzie i boku produktu ma grubość 4 mm. Obudowa pomieści płyty główne z serii ASUS BTF i MSI Project Zero, a także inne w formatach E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. Maksymalna dopuszczalna długość karty graficznej wynosi 415 mm, jeśli uwzględnimy chłodnicę cieczy na bocznej ściance, lub 443,8 mm bez niej. Powietrzne chłodzenie procesora może mieć wysokość do 166 mm, a długość zasilacza w standardzie ATX i PS2 może osiągać do 220 mm. Na panelu I/O obudowy odnajdziemy dwa porty USB 3.0 typu A, jedno złącze USB typu C oraz wejścia i wyjścia audio.

Thermaltake CTE E660 MX, dzięki poprzecznemu montażowi płyty głównej, umożliwia instalację karty graficznej w trzech pozycjach, które można zobaczyć na powyższej grafice. W zestawie znajduje się specjalny wspornik i riser PCIe 4.0, który pozwala na montaż akceleratora graficznego w pozycji "Floating GPU". Warto zauważyć, że panele I/O płyty głównej oraz karty graficznej są ukryte w obudowie, a wszystkie przewody wprowadza się bezpośrednio do wnętrza przez odpowiednie przepusty na tylnej ściance. Wewnątrz tego modelu można zamontować trzy chłodnice cieczy o wielkości od 120 mm do 420 mm oraz czwartą o wielkości 120 mm lub 240 mm na górze. Obudowa może pomieścić do 14 wentylatorów 120 mm lub 12 wentylatorów 140 mm. Producent nie podał jeszcze daty dostępności i cen nowego modelu, ale wiadomo, że będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym, zielonym i niebieskim.

Źródło: Thermaltake