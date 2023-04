Antec Performance 1 FT - premiera obudowy PC rangi premium z wyświetlaczem do kontroli temperatur

Jeżeli szukałeś praktycznej i dobrze skonstruowanej obudowy, która oferuje kilka świetnych rozwiązań montażowych to Antec Performance 1 FT może być bardzo dobrym wyborem. Futurystyczny wygląd połączony z dwoma taflami szkła i frontowym panelem meshem nie przysłania tego co najważniejsze, czyli dobrego przepływu powietrza wewnątrz obudowy. Sprawdźmy, czy zmieszczą się do niej karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3090 i co jeszcze możemy włożyć w tę całkiem pokaźną perełkę.

Antec Performance 1 FT to obudowa, która oprócz futurystycznego wyglądu posiada mnogość praktycznych rozwiązań niespotykanych nigdzie indziej. Oferuje dodatkowo wyświetlacz, który poda nam temperatury GPU i CPU.

Antec Performance 1 FT to konstrukcja Full Tower o wysokości 522 mm, długości 522 mm oraz szerokości 230 mm. Oferuje ona dwie boczne tafle szkła hartowanego o grubości 4 mm skonstruowane w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko rozbicia przy upadku szyb na ziemię. Niezwykłymi cechami konstrukcyjnymi tej obudowy jest fakt, że cały panel górny można zdjąć i zainstalować na nim wentylatory albo chłodnicę całkowicie poza obudową. Jest to niezwykle praktyczne rozwiązanie zwłaszcza przy grubych radiatorach chłodzeń AIO. Nadmienić też trzeba, że zasilacz montujemy w ramkę, a następnie wsuwamy go do obudowy. Następnie dopiero tę ramkę przykręcamy do obudowy. To powinno pozwolić nam na łatwy serwis lub wymianę zasilacza modularnego. Dodatkowo dostajemy w zestawie dwie maskownice dla kabli po tak zwanej stronie serwisowej obudowy, aby ewentualne kablowe "spaghetti" nie zaburzało nam eleganckiego widoku przez drugą boczną szybę.

Obudowę wyposażymy w płyty główne w formatach: e-ATX, ATX, micro-ATX i ITX. Natomiast chłodzenia procesora nie wyższe niż 175 mm i zasilacze o długości maksymalnej 245 mm. Producent deklaruje, że obudowa jest przystosowana nawet do największych propozycji od producentów niereferencyjnych kart graficznych. Produkt posiada aż dziesięć miejsc montażowych na wentylatory o grubości do 30 mm i 120 mm szerokości lub cztery "wiatraki" 120 mm i sześć 140 mm. Gdzie większe z nich można zainstalować jedynie na górze i froncie obudowy. Warto zauważyć, że mamy możliwość instalacji chłodnic do 360 mm na wierzchu produktu, radiatora do 420 mm na jego przodzie i 120 mm na tyle. Producent zapewnił, aby chłodzenie miało też odpowiedni dostęp do powietrza, umieszczając otwory wentylacyjne o grubości 1,2 mm. W obudowie znajdziemy też dwie klatki na dyski twarde 3,5 cala lub 2,5 cala oraz trzy 2,5-calowe miejsca do montażu dysków SSD.

Na przednim panelu znajdziemy przycisk Power i Reset, gniazdo jack 3,5 mm obsługujące audio i mikrofon, dwa USB 3.0, jedno USB 3.2 typu C oraz przycisk przełącznika dla wbudowanego wyświetlacza. Ekran wyświetlacza znajduję się zaraz obok panelu I/O i po podłączeniu go pod płytę główną oraz zainstalowaniu aplikacji Antec iUnity będzie on raportował nam temperaturę procesora oraz karty graficznej w czasie rzeczywistym. Sugerowana cena detaliczna obudowy wraz z wliczonym podatkiem VAT to 199 euro, czyli około 930 zł.

Źródło: Antec