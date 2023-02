Jonsbo TK1 - obudowa mini-tower, która posiada niespotykane i efektowne rozwiązanie ze szkła hartowanego

Na rynku występują przeróżne obudowy PC: fikuśne dla entuzjastów, duże i pojemne dla fanów customowych układów chłodzenia cieczą, zwykłe i schludne oraz małe i designerskie jak omawiana dziś Jonsbo TK1. Jeżeli nie kojarzycie tej chińskiej marki, to uspokajam, jej produkty można nabyć choćby w rodzimym polskim sklepie X-kom. Zatem zobaczmy co ma nam do zaoferowania ciekawy mini-tower w niespotykanym szklanym wykonaniu.

Jonsbo TK-1 został zaprojektowany tak, aby frontowa tafla szkła hartowanego przypominała kształt litery U. Niespotykany styl obudowy wraz z niewielkimi rozmiarami powinien przyciągnąć uwagę fanów małych PC.

Jonsbo model TK-1 został zaprojektowany tak, aby frontowa tafla szkła hartowanego przechodziła w boczny panel i kończyła się na tyle obudowy. Całość po ściągnięciu przypomina kształt litery U, co nadaje obudowie niesamowitego wyglądu. Produkt opiera się ponadto na dwukomorowej konstrukcji, co pomaga zminimalizować ekspozycję zasilacza, pamięci masowej i kabli. Wymiary tego produktu to 299 mm szerokości, 310 mm głębokości, 345 mm wysokości, a całość waży 5.9 kg. Na wyposażeniu obudowy nie znajdziemy niestety startowych wentylatorów, choć to dla doświadczonych użytkowników nie powinno stanowić problemu, gdyż ci najczęściej i tak wymieniają fabryczne wentylatory na inne. Niemniej jednak dostajemy możliwość zainstalowania dwóch sztuk 120 mm na dole obudowy oraz dwóch 120 mm na górze.

Dostajemy również możliwość montażu chłodzenia cieczą typu AIO (All in One), ale niestety pasują jedynie modele z chłodnicą do 240 mm. Możliwość instalacji pamięci masowej obejmuje założenie dwóch dysków HDD 3,5 calowych lub jednego dysku HDD/SSD 2,5 cala i jednego dysku HDD 3,5 cala. Na froncie do naszej dyspozycji pozostają złącza: jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno USB 3.0 typu A i jedno złącze jack audio/mikrofon. Do wnętrza zmieszczą się karty graficzne o długości maksymalnej 280 mm, chłodzenia procesorów o całkowitej wysokości 165 mm oraz zasilacze o głębokości do 220 mm. Nadto płyty główne są obsługiwane tylko w formatach MicroATX i Mini-ITX. Obudowa jest dostępna również w dwóch kolorach: czarnym i białym. Niestety, ale nie wiemy jeszcze, kiedy i w jakiej cenie produkt zawita na polski rynek.

