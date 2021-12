Jonsbo VR3 - Niewielkie i przewiewne obudowy dla zestawów komputerowych opartych na płytach głównych typu Mini ITX

Kolejne miesiące mijają, a pandemia COVID-19 trwa niestety nadal. Sporo osób wciąż zmuszonych jest do pracy i nauki z domu, a tym samym często jeden komputer w gospodarstwie domowym to zbyt mało. Na popularności zyskały więc laptopy i niewielkie zestawy komputerowe. Jeśli planujecie złożenie nowego, małego komputera to najnowsza obudowa od Jonsbo może Was zainteresować. Jej mocne strony to nie tylko kompaktowe rozmiary, ale również wysoka przewiewność i sporo miejsca na podzespoły - łącznie z gotowymi układami chłodzenia cieczą oraz zasilaczami w standardzie ATX. Jak zwykle w przypadku tego producenta zastosowane materiały oraz jakość wykonania stoją na wysokim poziomie.

Obudowa Jonsbo VR3 dostępna będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Producent dorzuca w zestawie riser PCI Express 3.0.

Jonsbo VR3 to obudowa o wymiarach 382 x 204 x 255 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze około 5,3 kilograma. Wykonana została z arkuszy stali o grubości 1 oraz 1,5 milimetra, a przedni i oba panele boczne są wentylowane. Wnętrze obudowy jest wysuwane co ułatwia montaż komputera. W środku zmieścić możemy płyty główne w formacie Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 70 milimetrów; karty graficzne o długości do 325 milimetrów oraz zasilacze SFX lub ATX o długości do 140 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5 cala lub dwa 2,5 cala.

Jeśli chodzi o wentylację to można zamontować tutaj do dwóch wentylatorów 140- lub 120-milimetrowych na froncie albo odpowiadające im radiatory od układów LC/AiO. Obudowa fabrycznie pozbawiona jest "śmigieł". Panel I/O znalazł się zaś na górze konstrukcji i gości po jednym USB 3.0 typu A i C oraz przycisk Power. Model Jonsbo VR3 dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Producent dorzuca w zestawie riser PCI Express 3.0 dla karty graficznej. Sugerowana cena nie została niestety podana.

