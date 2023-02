Antec prezentuje nową serię obudów o eleganckiej stylistyce. Modele P20C oraz P20CE przeznaczone są dla graczy

Antec zaprezentował nową serie obudów dla graczy. Cechują się one dość stonowaną stylistyką jak na tego typu produkt, oferując jednocześnie wysoką funkcjonalność. Producent stara się zapewnić wysoki przepływ powietrza wraz z zachowaniem jego dobrej filtracji przeciwko kurzowi dzięki bogatemu zestawowi filtrów. Fabrycznie dostarcza trzy wentylatory, a potencjalni nabywcy wybierać mogą wśród wersji z "oknem" lub tradycyjną boczną ścianką.

Antec zaprezentował nową serie obudów dla graczy. Cechują się one dość stonowaną stylistyką jak na tego typu produkt, oferując jednocześnie wysoką funkcjonalność i dobre parametry użytkowe.

Po długim czasie braku ciekawych premier, amerykański producent zaprezentował nam nową serię składającą się z dwóch modeli: P20C oraz P20CE. Producent kładzie tu duży nacisk na dobry przepływ powietrza, zapewniając jednocześnie iż filtracja przeciwkurzowa została również dopracowana, gdyż obydwa modele dostać mają aż trzy duże filtry, w tym pełnowymiarowy na froncie, magnetyczny na górze i mniejszy wysuwany z dołu. Antec twierdzi, że dostęp do nich oraz łatwość ich demontażu stoi również na wysokim poziomie, co nie zawsze bywa oczywiste. Obudowy dostarczane są z preinstalowanymi trzema frontowymi wentylatorami o średnicy 120 mm (wentylatory z PWM, w komplecie rozgałęziacz) , ale do dyspozycji przyszłego nabywcy pozostają 3 wolne miejsca na wentylatory 120/140 mm z góry, dwa 120 mm ponad zasilaczem oraz jedno 120 mm z tyłu.

Producent chwali się wysoką funkcjonalnością obudów, zapewniając m.in. możliwość montażu dwóch dużych 360 mm chłodnic z przodu i z góry na raz i wsparcie dla pionowego montażu kart graficznych (maksymalna długość karty graficznej wynosi 375 mm). W kwestii miejsca na napędy, obudowy dysponują maksymalnie czterema punktami montażowymi po dwa 3,5 cala oraz 2,5 cala. Na frontowym panelu znajdziemy następujące złącza: 2 gniazda USB 3.0, gniazdo USB-C 3.2 Gen 2, oraz klasyczny zestaw 3,5 mm gniazd jack standardu HD-Audio. Obudowy dostępne są w dwóch wersjach – z bocznym oknem (model P20C) oraz bez okna (model P20CE), a ich sugerowana cena detaliczna wynosi 119,99 USD za wersję z „oknem” oraz 114,99 USD za wersję z tradycyjnym bocznym panelem.

Źródło: eteknix, antec