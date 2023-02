Test obudowy Silver Monkey X Crate - Czy be quiet! Pure Base 500DX i Lian Li Lancool II mają się czego obawiać?

Dotychczas testowaliśmy na łamach PurePC obudowy komputerowe większości marek, przeważnie tych doskonale kojarzonych, niemniej czasami trzeba opuścić strefę komfortu i sprawdzić mniej oczywiste konstrukcje. Jednym z takich przypadków jest opisywany dzisiaj Silver Monkey X Crate. Produkt raczej nieznany szerszej publiczności, chociaż aspirujący do miana solidnej klasy średniej, który nie obawia się konkurować z Phanteks, be quiet! czy nawet Lian Li. Teoretycznie nie trzeba wymyślać koła od nowa, aby dostarczyć kompletną obudowę dobrej jakości, aczkolwiek diabeł tkwi w szczegółach. Czy Silver Monkey X Crate okaże się skrzynką godną zainteresowania? Zwłaszcza w cenie bliskiej 500 złotych?

Autor: Sebastian Oktaba

Silver Monkey jest marką dostępną wyłącznie w sklepach x-kom, dodatkowo występującą w dwóch odmianach. Silver Monkey to rozsądnie wyceniane uniwersalne produkty, dedykowane typowemu użytkownikowi, czyli zdecydowanie bardziej biurowe niż gamingowe. Natomiast Silver Monkey X obejmuje asortyment przeznaczony stricte dla graczy. Dlatego oprócz klawiatur, słuchawek, myszek, foteli, plecaków czy ładowarek, uwzględnia jeszcze obudowy, wentylatory, systemy chłodzenia oraz elegantsze okablowanie. Portfolio obydwu "małpek" jest zatem pokrewne, jednak dedykowane zupełnie innym grupom docelowym. Recenzowana skrzynka Silver Monkey X Crate należy oczywiście do drugiej kategorii, będąc jednocześnie najbardziej zaawansowaną i najdroższą obudową w ofercie producenta.

Silver Monkey X Crate to całkiem dobrze rokująca obudowa z segmentu middle tower, przyzwoicie wykonana oraz spełniająca aktualne standardy.

Portfolio obudów Silver Monkey X zawiera modele budżetowe (~200 zł), należące do średniego segmentu (~350 zł) oraz skierowane do wymagających użytkowników (~500 zł). Recenzowana skrzynka znajduje się w ostatnim przedziale cenowym, gdzie dostaniemy również nakomite Lian Li Lancool II, Phanteks Eclipse P400A, Fractal Design Pop Air oraz be quiet! Pure Base 500 dostępne w różnych odmianach. Konkurencja jest naprawdę potężna, więc Silver Monkey podejmuje zuchwałą próbę zaatakowania rynku zdominowanego przez markowe podmioty z wieloletnim doświadczeniem. Chociaż znaczek ma tutaj drugorzędne znacznie, to przyznam szczerze, że nazwa na początku może okazać się trochę odpychająca, wszak Srebrna Małpa nie kojarzy się najlepiej. Skrócone SMX brzmiałoby w moim odczuciu zdecydowanie lepiej.

Silver Monkey X Crate Silver Monkey X Cage Silver Monkey X Casket Wymiary 450 x 200 x 420 mm 451 x 206 x 407 mm 450 x 200 x 390mm Waga 8,0 kilogramów 6,5 kilograma 6,0 kilogramów Front Siatka / Szkło Szkło Siatka Materiały Stal / Szkło Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik / Szkło Porty USB 3.0 2x USB-A / 1x USB-C 3x USB-A 3x USB-A Zatoki 2,5 cala 2+2 2 2 Zatoki 3,5 cala 2+2 2 2 Wysokość chłodzenia CPU 165 mm 163 mm 165 mm Długość karty graficznej 370 mm 330 mm 340 mm Wentylatory 3x 120 mm ARGB 4x 120 ARGB 4x 140 mm ARGB Kontroler obrotów - - - Miejsc na wentylatory 9 6 8 Kontroler LED Tak Tak - Wyciszenie - - - Obsługiwane płyty mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX AiO Front / Góra / Tył 360 / 360 / 120 mm 240 / 240 / 120 mm 240 / 240 / 120 mm Cena 499 zł 399 zł 289 zł

Wracając do meritum - Silver Monkey X Crate to całkiem dobrze rokująca obudowa z segmentu middle tower, przyzwoicie wykonana oraz spełniająca wszystkie aktualne standardy. Konstrukcja jest dwukomorowa oraz przystosowana do rozbudowanych systemów chłodzenia cieczą, mieszcząc dwie 360 mm chłodnice. Cecha nieczęsto spotykana nawet wśród większych obudów kosztujących ponad 500 złotych. Silver Monkey X Crate wyróżnia się jeszcze innymi walorami, posiada bowiem dwa wymienne frontowe panele w zestawie, dość istotnie zmieniające charakterystykę urządzenia. Wprawdzie nie znalazłem w czeluściach internetu wiarygodnej informacji, kto mógłby odpowiadać za projekt bazowy, jednak ostatecznie liczy się wyłącznie efekt końcowy. Sprawdźmy zatem jak sprzęt wypadanie przy bliższych oględzinach.