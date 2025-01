Phanteks Evolv X2 - premiera futurystycznej obudowy ATX wykonanej ze szczotkowanego aluminium i hartowanego szkła

Phanteks ogłosił premierę obudowy zaprezentowanej wcześniej na targach Computex 2024 jako prototyp. Finalna wersja wyróżnia się nowoczesnym designem, łącząc szczotkowane aluminium ze szkłem, co nadaje jej wyjątkowy wygląd. Niestety, efektowna estetyka nie idzie w parze z funkcjonalnością, ponieważ konstrukcja zdaje się faworyzować formę nad praktycznością, co może rozczarowywać. Jednakże sprawdźmy, co może nam ona zaoferować.

Phanteks Evolv X2 to propozycja wyróżniająca się nowoczesnym stylem, który podkreślają elementy wykonane ze szczotkowanego aluminium, wpływając również na dużą wagę obudowy. Producent jednak priorytetowo potraktował design, co odbywa się kosztem możliwości montażowych.

Phanteks Evolv X2 to solidne odświeżenie serii obudów ATX, wyróżniających się nowoczesnym, industrialnym stylem. Model ten wyposażono w tacę płyty głównej wykonaną z blachy, która jest kompatybilna zarówno z płytami głównymi z serii ASUS BTF i MSI Project Zero, jak i z innymi popularnymi formatami, takimi jak: E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. Wnętrze obudowy zdobią szczotkowane aluminiowe wstawki, które nie tylko nadają eleganckiego wyglądu, ale również pełnią rolę maskownic dla wentylatorów 120 mm, jednocześnie tworząc "kominy" powietrzne. Konstrukcja została zamknięta trzema panelami z hartowanego szkła. Dodatkowym atutem są metalowe drzwiczki z tyłu, które ułatwiają dostęp do serwisowej strony obudowy.

Phanteks Evolv X2 Typ obudowy Middle Tower Wymiary (L/W/H) 454 / 228 / 588 mm Waga 14,2 Kg Maksymalna długość karty graficznej 380 mm Maksymalna długość (PSU) zasilacza 250 mm Maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego 170 mm Obsługiwane formaty płyt głównych E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Obsługa płyt głównych z odwrotnymi złączami Tak (MSI Project Zero, ASUS BTF) Obsługiwane rozmiary wentylatorów - góra 3x 120 mm Obsługiwane rozmiary wentylatorów - dół 3x 120 mm Obsługiwane rozmiary wentylatorów - tył 1x 120 mm Obsługiwane formaty chłodnic - góra 360 mm Miejsce dla dysków HDD 3,5 cala 2 Miejsce dla nośników SSD 2,5 cala 3 lub 5 Panel I/O 1x USB 3.2 Gen 2x2 typu C

2x USB 3.0 typu A

1x Combo Jack 3,5 mm Gwarancja 5 lat

Niestety jednak nie idzie to w parze z praktycznymi zastosowaniami obudowy, gdyż oferuje ona tylko montaż jednej chłodnicy 360 mm na górze, co może być ograniczeniem dla bardziej zaawansowanych konfiguracji chłodzenia wodnego. Choć mogłoby się wydawać, że dolna część obudowy powinna przewidywać miejsce montażowe, tam producent umieścił przestrzeń na zasilacz ATX o długości do 250 mm oraz klatkę na jeden lub dwa dyski HDD 3,5 cala lub dwa nośniki SSD 2,5 cala. Dodatkowo, na tylnej ścianie tacki płyty głównej przewidziano miejsce na trzy nośniki SSD 2,5 cala. Obudowa została wyposażona w filtry przeciwkurzowe na górze i dole, a w zestawie znajdziemy również przydatne akcesoria, takie jak podpórka dla kart graficznych i ściereczka z mikrofibry. Według Phanteks model Evolv X2 wkrótce trafi do sklepów w białej i czarnej kolorystyce. Natomiast, po przeliczeniu, cena obudowy będzie wynosiła około 700 zł.

Źródło: Phanteks