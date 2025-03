InWin Infinite 11. generacji - premiera futurystycznej obudowy komputerowej klasy premium w iście kosmicznej cenie

Na łamach PurePC najczęściej skupiamy się na sprzęcie w umiarkowanych budżetach, choć nie brakuje u nas miejsca na propozycje skierowane do entuzjastów PC. Tym razem, wraz z premierą obudowy InWin Infinite 11. generacji, która swoją pierwszą prezentację miała na targach Computex 2024 w Tajpej, postanowiliśmy przyjrzeć się propozycji z segmentu premium. Jest to produkt, którego jakość wykonania zachwyca, ale jednocześnie budzi mieszane uczucia z powodu swojej ceny i ograniczonych możliwości montażowych.

InWin zaprezentowało prestiżową obudowę komputerową Infinite 11. generacji, która może zachwycić jakością wykonania, ale również zniechęcić ograniczonymi możliwościami montażowymi oraz kosmiczną ceną 29 tys. zł.

InWin Infinite 11. generacji to futurystyczna obudowa o nietypowej konstrukcji, która ma 990 mm (prawie 1 metr) długości, około 914 mm wysokości i 404,5 mm szerokości, ważąca oszałamiające 47 kg. Obudowa posiada panel z chemicznie hartowanego szkła o grubości 6 mm, który został skręcony pod kątem 180 stopni i dodatkowo pokryty warstwą folii ochronnej zapobiegającej stłuczeniu. Korpus obudowy wykonano z anodowanych blach aluminiowych o grubości 4 mm, które poddano procesowi piaskowania, a krawędzie wykończono diamentowym szlifem. Dodatkowo nadano obudowie fakturę szczotkowanego metalu z laserowo grawerowanymi ikonami, które podkreślają luksusowy charakter konstrukcji.

Nadto model Infinite 11. generacji posiada wbudowany mechanizm umożliwiający obrócenie obudowy wokół okrągłego zawiasu, pozwalając na przejście z pozycji pionowej do poziomej i przenoszenie do 25 Kg sprzętu. Mechanizm cechuje się wytrzymałością, przetestowaną pod kątem niezawodnego działania przy ponad 1 500 ruchach. Obudowa pomieści tradycyjne płyty główne w formatach: E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX, a także zasilacze ATX o długości do 250 mm, chłodzenia powietrzne dla procesora o wysokości do 180 mm oraz karty graficzne o długości do 370 mm. Wnętrze umożliwia również montaż trzech wentylatorów 120 mm na froncie i jednego 120 mm z tyłu. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania chłodnicy o długości do 360 mm na boku obudowy, jednak jej grubość nie może przekraczać 65 mm.

Producent przewidział również miejsce na dwa nośniki SSD lub dyski HDD 2,5 cala. Panel I/O umieszczono na jednej ze ścianek i wyposażono w dwa porty USB 3.2 Gen 1 typu A, jeden port USB 3.2 Gen 2x2 typu C oraz combo Jack 3,5 mm dla mikrofonu i słuchawek. Cena InWin Infinite 11. generacji wynosi aż 6776 euro, czyli około 29 tys. zł. Z perspektywy osoby interesującej się komputerami PC cena ta jest niewspółmierna do oferowanych możliwości montażowych, które są bardzo ograniczone w porównaniu do nawet budżetowych obudów. Czy jednak wyjątkowa jakość wykonania usprawiedliwia taki wydatek? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Prestiżowa obudowa dostępna jest w kolorach złotym i szarym, a jej zakup wymaga kontaktu z producentem. Pierwsza partia, składająca się z unikalnie numerowanych egzemplarzy, została już jednak wyprzedana.

Źródło: InWin