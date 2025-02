Chieftec Visio i Visio Air - premiera dwukomorowych, oszklonych obudów komputerowych ATX ze sporymi możliwościami

Chieftec jest znany z wieloletniego doświadczenia w produkcji obudów komputerowych i dostarczania przeróżnych rozwiązań na rynek detaliczny. Teraz, podobnie jak inni producenci, wprowadza na rynek oszklone modele zgodne z obecnym trendem na sześcienne obudowy, zwane potocznie "akwariami". Obudowy Visio i Visio Air są skierowane głównie do graczy i oferują nieco mniejsze wymiary, zachowując jednocześnie pewną wszechstronność.

Chieftec zaprezentował oszklone obudowy dwukomorowe Visio z podświetleniem RGB i Visio Air bez diod LED. Oba modele wspierają montaż płyt głównych z odwróconymi złączami: ASUS BTF i MSI Project Zero.

Chieftec Visio to oszklona obudowa komputerowa o wymiarach 430 mm długości, 390 mm wysokości i 295 mm szerokości, ważąca 6,8 kg. Wyposażona jest w panele z hartowanego szkła na boku oraz froncie. Wnętrze pozwala na montaż trzech wentylatorów 120 mm lub dwóch 140 mm na dole i górze, dwóch wentylatorów 120 mm na boku oraz jednego wentylatora 120 mm lub 140 mm z tyłu. Możliwy jest również montaż chłodnic o długości do 360 mm na dole i górze oraz do 240 mm na boku. W obudowie zmieszczą się dwa nośniki SSD 2,5 cala i dwa dyski HDD 3,5 cala oraz karty graficzne o długości do 410 mm, zasilacze ATX nie dłuższe niż 200 mm i chłodzenia powietrzne dla procesora o wysokości do 175 mm. Obudowa wspiera także montaż płyt głównych z serii ASUS BTF i MSI Project Zero, a także pozostałe na rynku modele w popularnych formatach: ATX, Micro-ATX i Mini-ITX.

Chieftec Visio Air to wariant obudowy z frontowym panelem wykonanym z siatki, zapewniającym lepszy przepływ powietrza. W odróżnieniu od wyżej opisanej wersji, model wyposażono jedynie w jeden tylny wentylator 140 mm, zamiast trzech wentylatorów 120 mm z podświetleniem RGB. Panel I/O znajduje się na froncie obudowy i oferuje dwa porty USB 3.0 typu A, jeden port USB 3.2 Gen 2 typu C oraz osobne złącza audio Jack 3,5 mm dla mikrofonu i m.in. słuchawek. Obudowa trafiła już do sprzedaży detalicznej wyłącznie w czarnym kolorze, jednak data pełnej dostępności na rynku pozostaje nieznana. Na podstawie cen w zagranicznych sklepach można oszacować, że cena Chieftec Visio Air wyniesie około 400 zł. Producent nie podał jednak oficjalnych sugerowanych cen dla tego modelu oraz wariantu Visio z podświetleniem RGB.

