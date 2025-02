Thermaltake The Tower 250 - zapowiedź obudowy PC dla płyt głównych Mini-ITX z wbudowanym wyświetlaczem LCD

Thermaltake od dawna oferuje obudowę The Tower 300, skierowaną do entuzjastów nietypowych konstrukcji i kompaktowych płyt głównych. Tajwańska firma postanowiła jednak pójść o krok dalej, wprowadzając jeszcze mniejszy model przeznaczony wyłącznie dla formatu Mini-ITX. The Tower 250 wyposażono m.in. w wyświetlacz LCD. Nadto obudowa ta umożliwia instalację kart graficznych oraz chłodnic AiO o długości nawet 360 mm i standardowych zasilaczy ATX.

Thermaltake The Tower 250 to obudowa PC przeznaczona dla płyt głównych w formacie Mini-ITX, która umożliwia instalację kart graficznych oraz chłodnic AiO o długości nawet 360 mm i standardowych zasilaczy ATX. Nadto model ten wyposażono m.in. w 3,9-calowy wyświetlacz LCD.

Thermaltake The Tower 250 to nietypowe rozwiązanie dla płyt głównych w formacie Mini-ITX o wymiarach 281 mm długości, 506 mm wysokości i 300 mm szerokości, ważące 7,1 kg. Obudowa posiada kształt wieży, co pozwala na wykorzystanie zasilaczy ATX i SFX o długości do 200 mm, chłodzeń powietrznych dla procesora o wysokości do 210 mm oraz kart graficznych o długości do 245 mm lub 360 mm w zależności od wybranej opcji montażowej dla zasilacza. Model wyposażono w trzy panele z hartowanego szkła o grubości 3 mm. Wnętrze pozwala na montaż dwóch wentylatorów 120 mm na górze, trzech jednostek 120 mm lub dwóch 140 mm na boku, dwóch wentylatorów 120 mm lub 140 mm z tyłu oraz jednego wentylatora 120 mm lub 140 mm na dole. Możliwy jest również montaż chłodnicy o długości do 360 mm na boku obudowy. W środku zmieszczą się także dwa nośniki SSD 2,5 cala lub jeden dysk HDD 3,5 cala.

The Tower 250 posiada również wbudowany ekran LCD o przekątnej 3,9 cala. Wyświetlacz obsługuje pliki w formatach JPG i GIF w rozdzielczości 128x480, a dzięki oprogramowaniu TT RGB Plus można na nim monitorować parametry komputera, takie jak temperatura procesora. Panel I/O umieszczono na froncie górnego panelu, oferując dwa porty USB 3.0 typu A, jeden port USB 3.2 Gen 2 typu C oraz oddzielne złącza audio Jack 3,5 mm dla mikrofonu i m.in. słuchawek. Konstrukcja obudowy umożliwia łatwe zdejmowanie paneli bez użycia narzędzi, co ułatwia dostęp do jej wnętrza. Thermaltake oferuje również opcjonalną podpórkę, pozwalającą ustawić obudowę poziomo pod kątem, nadając jej unikalnego, ekstrawaganckiego wyglądu. Cena modelu wynosi 139,99 dolarów, co w przeliczeniu stanowi około 577,50 zł netto. Na razie producent nie podał dokładnej daty dostępności obudowy na rynku.

Źródło: Thermaltake