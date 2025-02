DeepCool CH160 - premiera przewiewnej i przenośnej obudowy dla płyt głównych ITX, którą można zabrać ze sobą jak walizkę

DeepCool to chińska renomowana marka, która oferuje wiele wysokiej jakości i popularnych obudów komputerowych. Teraz do ich bogatej oferty dołączyła nieduża obudowa ITX CH160. Jest to model zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i optymalnego przepływu powietrza dla podzespołów komputerowych. Co więcej, obudowę CH160 można transportować jak zwykłą walizkę, dzięki wbudowanemu uchwytowi.

DeepCool CH160 to obudowa przeznaczona dla płyt głównych w formacie mini-ITX, która cechuje się długością 336 mm, szerokością 200 mm, wysokością 283,5 mm i wagą 3,3 kg. W obudowie można umieścić karty graficzne o długości do 305 mm, zajmujące maksymalnie trzy sloty. Jednostki zasilające w standardzie ATX powinny mieć maksymalne wymiary 140 mm, choć z powodzeniem zmieścimy również zasilacze w formatach SFX i SFX-L. Maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego procesora to 172 mm.

Obudowa oferuje miejsce na dysk SSD/HDD 2,5 cala / HDD 3,5 cala lub wentylator przedni 120 mm. Na górze obudowy można zamontować dwa wentylatory 120 mm, a z tyłu jedną sztukę o średnicy 120 mm. Niestety, producent nie podaje informacji dotyczących kompatybilności z chłodzeniami typu AIO. Dodatkowo obudowa wyposażona jest w trzy wyjmowane filtry przeciwkurzowe. Na bocznym panelu znajdują się dwa złącza USB 3.0 typu A, jedno USB typu C oraz wejścia mikrofonu i audio. Model CH160 dostępny jest w kolorach czarnym i białym, a jego cena wynosi 59,99 dolarów, co przekłada się na około 243 zł bez VAT.

