Genesis Diaxid 605F i Diaxid 605 ARGB - premiera przystępnych cenowo i niedużych obudów PC, do których zmieścimy AIO 420 mm

Genesis to marka znana głównie z akcesoriów komputerowych o charakterze gamingowym. Jednak od pewnego czasu firma poszerza swoją ofertę, wprowadzając na rynek także obudowy i wentylatory do PC. Najnowsze modele obudów wydają się być przełomowymi produktami w tym segmencie oferty polskiego producenta. Oferują one kompaktowe rozmiary, możliwość montażu chłodzenia All in One 420 mm, kontroler podświetlenia ARGB, a wszystko to w atrakcyjnej cenie.

Genesis Diaxid 605F i Diaxid 605 ARGB to nowe, nieduże obudowy PC od polskiego producenta, które oferują możliwość montażu chłodzenia All in One 420 mm, kontroler podświetlenia ARGB, a wszystko to w atrakcyjnej cenie.

Genesis Diaxid 605F to obudowa komputerowa o długości 420 mm, szerokości 217 mm i wysokości 466 mm. Produkt wyposażony jest w magnetyczne filtry antykurzowe o oczkach o średnicy około 0,8 mm, które są umieszczone na górze, spodzie oraz pod przednim panelem mesh. Obudowa pomieści płyty główne w formatach: ATX, microATX i mini-ITX, zasilacze o długości do 215 mm, karty graficzne o maksymalnej długości do 351 mm oraz chłodzenia powietrzne o wysokości do 168 mm. Ponadto dostępna jest możliwość instalacji chłodzeń wodnych AIO o rozmiarach: 420, 360, 280, 240 i 120 mm z przodu obudowy. Natomiast na górze możemy zainstalować chłodnice: 280, 240, 140 i 120 mm oraz 120 mm z tyłu. Dla chłodnicy o wymiarach 420 mm grubość nie powinna przekraczać 27 mm. Diaxid 605F oferuje również miejsce na dwa nośniki SSD 2,5 cala oraz jeden HDD 3,5 cala. Dodatkowo dostępny jest slot na dysk 2,5 lub 3,5 cala. Górny panel I/O posiada port USB 3.2 Gen. 2 typu C (10 Gbit/s), dwa USB 3.2 Gen. 1 typu A oraz osobne wejścia jack 3,5 mm dla mikrofonu i audio.

Konstrukcja obudowy wykonana jest z blachy o grubości 0,8 mm i 0,9 mm. Posiada pięć ogumowanych przepustów na przewody oraz okno przeznaczone dla wyświetlaczy zintegrowanych z zasilaczami. Na serwisowej stronie obudowy, niezależnie od wersji, znajduje się kontroler wentylatorów z funkcją kontroli podświetlenia ARGB. Omawiany model obudowy Diaxid 605F wyposażony jest w 5 preinstalowanych wentylatorów Genesis Oxal 120 mm, natomiast wariant Diaxid 605 ARGB standardowo posiada 4 wentylatory Genesis Oxal 120 ARGB. W obu wersjach istnieje możliwość rozbudowy do 8 wentylatorów w następującej konfiguracji: 2 szt. 120 lub 140 mm z przodu, 2 szt. 120 lub 140 mm na górze, 2 szt. 120 mm na dole oraz pojedynczy wentylator 120 mm z tyłu obudowy. Model Diaxid 605F dostępny jest wyłącznie w kolorze czarnym i wyceniony został na 329 zł z VAT. Z kolei Diaxid 605 ARGB jest dostępny w wersjach białej i czarnej, a cena wynosi 379 zł z VAT. Produkty są już dostępne w polskich sklepach z elektroniką użytkową.

Źródło: Genesis