Test obudowy komputerowej Volcano Expanse T Apex ARGB - Solidna, przewiewna, dobrze zabezpieczona przed kurzem

Niedawno na łamach PurePC mieliście okazję przeczytać recenzję Volcano Space Apex ARGB, która reprezentuje akwarystyczny kierunek rozwoju obudów komputerowych, natomiast dzisiaj sprawdzimy znacznie bardziej klasyczną konstrukcję. Kolejna nowość w ofercie polskiego producenta, to Volcano Expanse T Apex ARGB współdzielący kilka elementów ze wspomnianym wcześniej modelem, aczkolwiek generalnie nastawionym na lepszy przepływ powietrza. Opisywana obudowa komputerowa pod wieloma względami może rywalizować ze światową czołówką, uwzględniając be quiet!, Lian Li oraz Phanteks występujące w podobnym przedziale cenowym, cechując się wysoką funkcjonalnością i bogatym wyposażeniem.

Autor: Sebastian Oktaba

Na wstępie warto zaznaczyć, że Modecom niedawno postanowił oddzielić markę Volcano od podstawowego portfolio, tworząc osobną linię produktową skierowaną do wymagającego odbiorcy. Otrzymujemy zatem urządzenia lepiej dopracowane technicznie, wykonane z solidnych materiałów oraz mające ambicje konkurować ze sprzętem bardziej rozpoznawalnych marek. Jednak już wcześniej Modecom Volcano oferował produkty skierowanie głównie do graczy i entuzjastów, które pozytywnie zaskakiwały jakością oraz wyposażeniem np. obudowę Amirani ARGB współdzielącą projekt z modelem Lian Li Lancool 215. Firma sprzedaje również klawiatury mechaniczne, myszki, zasilacze i pomniejsze peryferia. Najważniejsze pozostają natomiast gamingowe skrzynki, co potwierdza ogromna ilość nowości wprowadzonych w ostatnich miesiącach, a najbliższe powinny przynieść kolejne interesujące premiery.

Volcano Expanse T Apex ARGB to kolejna ciekawa propozycja od odseparowanej marki Modecoma, która występuje w dwóch wersjach wyposażenia oraz dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej.

Volcano Expanse T Apex ARGB występuje także w wariancie „S”, różniącym się strukturą otworów wentylacyjnych na wszystkich zdejmowanych panelach - drobniejszą oraz bardziej regularną, skutkiem czego przepuszczającą mniej powietrza. Dlatego górny i boczny filtr przeciwko kurzowi został fabrycznie usunięty. Pozostałe elementy układanki są natomiast identyczne. Volcano Expanse T Apex ARGB to typowa konstrukcja dwukomorowa, wyglądem przypominająca chociażby Corsair 4000D RGB Airflow oraz NZXT H7 Flow, uchodzące przecież za niezwykle udane obudowy komputerowe. Miejsce montażowe dla zasilacza przewidziano na spodzie, jednocześnie umieszczając wewnątrz komory opcjonalne koszyki dla nośników. Volcano Expanse T Apex ARGB występują także w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej - zatem producent za jednym zamachem wprowadził do sprzedaży cztery modele.

Volcano

Space APEX ARGB Volcano

Expanse T APEX ARGB Volcano

Amirani ARGB Wymiary 461 x 505 x 235 mm 490 x 505 x 235 mm 455 x 475 x 215 mm Waga 11.6 kilograma 12.2 kilograma 8.2 kilograma Front Szkło Siatka Siatka Materiały Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX Zatoki 2.5" 3 2 4 Zatoki 3.5" 1 3 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 430 mm 405 mm 380 mm Długość PSU 186 mm 315 mm 200 mm Wysokość coolera 183 mm 180 mm 165 mm Fabryczne wentylatory 4x 140 mm 4x 140 mm 2x 200 / 1x 120 mm Miejsc na wentylatory 8 10 6 Kontroler obrotów Tak Tak Tak AiO Front / Wnęka / Góra - / 360 / 360 mm 360 / 360 / 360 mm 360 / - / 240 mm Wyciszenie - - - Cena 589 zł 589 zł 369 zł

Wracając od aspektów stricte technicznych - Volcano Expanse T Apex ARGB to obudowa wykonana w formacie midi tower o wymiarach 490 x 505 x 235 mm, ważąca w czystej postaci ponad 12 kilogramów. Całą konstrukcję zrobiono ze stalowej blachy o grubości 0.8 mm, natomiast prawą taflę z hartowanego szkła o grubości ~4 mm. Jedynymi elementami z tworzywa sztucznego są nóżki, stelaż frontowego panelu oraz koszyki dla nośników. Fabrycznie otrzymujemy także cztery 140 mm wentylatory ARGB, podpięte do kontrolera PWM/LED. Identyczna konfiguracja występowała w modelu Volcano Space APEX ARGB. Opisywana skrzynka pomieści bardzo długie karty graficzne (405 mm), wieżowe systemy chłodzenia procesorów (180 mm) i zasilacze (315 mm / zależnie od ułożenia koszyka HDD). Cena premierowa Volcano Expanse T Apex ARGB wynosi 589 złotych, podobnie jak Volcano Space APEX ARGB.